Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda konut sektörünü yakından ilgilendiren iki önemli karar çıktı. Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre kiralar üretici fiyatları (ÜFE) yerine tüketici fiyatlarına (TÜFE) göre belirlenecek. Böylece kiralar daha düşük oranda artacak.



FARK EN AZ BİR KİRAYA DENK GELİYOR



Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre TÜFE ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu. Ağustos ayı yurt içi üretim enflasyonu (ÜFE) yüzde 32 oldu. İki oranın arasındaki fark bir yılda en az bir kiraya denk geliyor. Aylık kirası 1000 TL olanlar için aradaki yıllık fark 1700 TL'yi, 2000 TL olanlarda ise 3400 TL'yi aşıyor.

VERGİ ARTACAK

Kurulacak taşınmaz değerleme sistemiyle gayrimenkullerden rayiç bedel üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Bu da konut ve arsa sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor.

Gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için adım atacaklarını kaydeden Albayrak şöyle konuştu: "Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz."

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