Hepsiburada Premium 3. yılında 25 milyar TL fayda sağladığını açıkladı

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın sadakat programı Premium, 3. yıl dönümünü 3,5 milyon üyesiyle kutluyor. Üç yılda 125 milyon siparişle üyelerine 25 milyar TL fayda sağlayan program, “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” kampanyası, peşin fiyatına 9 taksit imkânı ve %3 Hepsipara kazanımı gibi yeniliklerle dikkat çekiyor. 7-14 Temmuz tarihlerinde geçerli indirimlerle Premium, alışverişten eğlenceye geniş bir avantaj dünyası sunuyor.

“DAHA UCUZUNU BULURSAN FARKI İADE” KAMPANYASI

Hepsiburada Premium, 3. yıl dönümüne özel başlattığı “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” kampanyasıyla üyelerine fiyat güvencesi veriyor. Hepsiburada satıcılı ve kampanya işaretli ürünlerin başka bir e-ticaret platformunda daha düşük fiyata satıldığının belgelenmesi halinde, aradaki fark 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade ediliyor. Kampanya, yalnızca bireysel Premium üyelerine açık olup, karşılaştırma sadece yurt içi e-ticaret pazaryerlerinin kendi sattığı ürünlerle sınırlı.

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PEŞİN FİYATINA 9 TAKSİT VE HEPSİPARA AVANTAJI

Premium üyeleri, anlaşmalı bankalarla yapılan alışverişlerde “Peşin Fiyatına 9 Taksit” fırsatıyla büyük hacimli harcamalarda bütçelerini rahatlatıyor. Ayrıca, her alışverişte anında %3 Hepsipara kazanımı sağlanıyor ve bu paralar 30 gün içinde Hepsiburada’da kullanılabiliyor. Bu yenilikler, Premium’un kullanıcı dostu yaklaşımını güçlendiriyor.