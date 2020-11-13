Hermes'in işçilere mobbingine abluka 0:00 / 0:00

Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslamofobik söylemleri, Türkiye'ye karşı hasmane tutumunun ardından Türkiye Hükümeti de Fransız markalarına ve mallarına yönelik boykot çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından ünlü Fransız markası Hermes, Türkiye'deki işçilerine mobbing uygulamaya başlamıştı.

İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne müracaat eden bir grup işçi, kendilerine boş ikale sözleşmesi imzalatıldığını ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını ifade etmişti. Bu gelişme üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri de devreye girdi.

İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne işçilerin başvurusu üzerine görevlendirilen Çalışma Bakanlığı'na bağlı müfettişler, İstanbul'da söz konusu mağazaya giderek işçilerle görüşmeye başladı. Soruşturmanın sonucunda ikale sözleşmesi ve mobbing iddialarıyla ilgili bir rapor hazırlanacak bu raporda yer verilen unsurlara göre Hermes hakkında işlem tesis edilecek.

DÜNYA SENDİKALARINA YAZI

İşçilerin iddiası üzerine üzerine TÜRK-İŞ de devreye girdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, sendikanın hukukçularına talimat verdi. Yapılan inceleme sonucunda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'na (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) birer yazı gönderilmesine karar verildi.

Habertürk'e konuşan Türk-İş Başkanı Atalay, "Hukukçularımız, işçilerle görüştüler. Fransa sendikalarına yazı yazacağız. Aynı zamanda; ETUC'a ve ITUC'a birer yazı yollayacağız. Bu çatı sendikalarda; Avrupa'da 240 milyon üyemiz var. Dünya markası olan bu firmanın işçilere davranışı kabul edilemez. Fransa, sendikalaşmada, işçi haklarında en önde giden ülkelerden biri. Kimsenin işçilere böyle davranmaya hakkı yok da bu firmanın ülkesindeki sendikal hakların gelişmişliği bakımından hiç hakkı yok. İşçilerimize köle gibi davranamazlar. Burada mobbing uygulandığını görüyoruz. Bunu kabul edemeyiz..."