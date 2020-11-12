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Hermes kıyım! Çalışanlar mobbing'i anlattı

Ünlü Fransız markası Hermes, İslamofobik söylemlerin ardından Türkiye'den gelen boykot çağrılarının faturasını Türk çalışanlara çıkarıyor... Bir grup işçi İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne müracaat ederek Hermes Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine itibarsızlaştırma tehdidi ile mobbing uygulanarak işten çıkarmak için zorla boş ikale sözleşmesi imzalatıldığı konusunda şikayette bulundu. Habertürk, mobbing'e maruz kalan çalışanlarla konuştu

Hermes kıyım! Son dakika: Türk çalışanlar mobbing'i anlattı
Haber Merkezi

Fransa'da artan İslamofobik söylemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla boykot başladı. Ünlü Fransız markası Hermes, işte bu boykotun faturasını Türk çalışanlarına kesti.

Hermes Türkiye, çalışanlarına itibarsızlaştırma tehdidi ile mobbing uygulayarak işten çıkarmak için zorla boş ikale sözleşmesi imzalattı. Çalışanlar, İstanbul Çalışma Müdürlüğü'ne müracaat ederken, mobbing'in belgesini yayınlayan Habertürk, çalışanlarla konuştu.

Pandemi döneminde getirilen işten çıkarma yasağını hile ile delmeye çalışan Hermes Türkiye'nin Habertürk'e konuşan bir çalışanı, "Uzun zamandan beri mobbing vardı üzerimizde. Fransa'ya karşı boykot çağrısından sonra mobbing'in şiddetini daha fazla artırdılar" dedi.

"SORUŞTURMA AÇILMALI"

Bir başka Hermes Türkiye çalışanı da "Mobbing uygalayarak boş kağıt imzalatarak böyle bir şeyi ortaya çıkarttılar. Onların istediği şey sanki anlaşmışız gibi göstermek" dedi.

İtibarsızlaştırılmakla tehdit edildiğini söyleyen çalışanlar, haklarının korunmasını ve Fransız marka hakkında soruşturma açılmasını istiyor.

TÜRK-İŞ’TEN HERMES İŞÇİLERİNE DESTEK

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, Hermes işçilerine her türlü hukuki desteği vereceklerini söyledi. Atalay, gerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde, gerekse hukuki konularda yardımcı olmak üzere TÜRK-İŞ’in hukukçularını görevlendirdiğini belirtti. Atalay, Hermes’in ana merkezi ile de temasa geçerek haksızlığa son verilmesini isteyeceklerini ifade etti.

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