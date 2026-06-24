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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Hesap ve PASSO güçlerini birleştirdi

        Hesap ve PASSO güçlerini birleştirdi

        Gelişmiş veri analitiği ve teknoloji altyapısıyla kullanıcıların finansal ürünleri karşılaştırmasını sağlayan Hesap.com ile maç ve etkinlik biletleme platformu PASSO iş birliği yaptı. Hesap.com'un kredi ve kredi kartı karşılaştırma altyapısı sayesinde PASSO kullanıcılarının artık bankaların tekliflerini tek ekranda karşılaştırarak kendilerine en uygun seçeneğe kolayca başvurabilecekleri açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        Hesap ve PASSO güçlerini birleştirdi

        Kullanıcıların finansal kararlarını daha bilinçli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan, teknoloji odaklı bankacılık ürünleri pazaryeri Hesap.com, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

        Maç ve etkinlik biletleme platformu PASSO ile hayata geçirilen entegrasyon sayesinde kullanıcılar, kredi ve kredi kartı tekliflerini tek noktadan karşılaştırabilecek ve ihtiyaçlarına uygun ürünlere kolayca başvurabilecek.

        PASSO uygulamasının ana sayfasında yer alan “Finans” kategorisi üzerinden kullanıcılar, farklı bankaların kredi tekliflerini görüntüleyebilecek ve başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

        "BAŞVURU SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

        Hesap.com Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Finansal ürünleri karşılaştırmak ve doğru seçeneğe ulaşmak kullanıcılar için giderek daha önemli hale geliyor. PASSO ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde finansal çözümleri, kullanıcıların günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları bir platforma taşıyoruz. Amacımız, kredi ve kredi kartı başvuru süreçlerini daha erişilebilir, daha şeffaf ve daha kolay hale getirmek. Önümüzdeki dönemde de farklı platformlarla hayata geçireceğimiz iş birlikleriyle finansal karşılaştırma deneyimini daha fazla kullanıcıyla buluşturmaya ve finansal karar süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

        PASSO Genel Müdürü Atıl Aykar ise iş birliğiyle ilgili olarak, "Hesap.com ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde kullanıcılarımız finansal ürünlere de kolay, hızlı ve şeffaf bir şekilde erişebilecek. Eğlence ve spor dünyasında milyonlarca kullanıcıya temas eden bir platform olarak, ihtiyaç duydukları hizmetleri tek bir ekosistem içinde sunmayı önemsiyoruz" dedi.

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