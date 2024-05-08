Hilary Duff dördüncü çocuğunu suda doğumla dünyaya getirdi

Küçük kızlarının doğum haberini müzisyen Matthew Koma da sosyal medyada paylaştı. Koma, esprili bir de not yazarak şunları söyledi: Mutlu, sağlıklı, tıknaz ve genetik havuzumuzdaki hiç kimseye benzemiyor. Bu nedenle yaklaşık 9 ay önce Hilary'nin nerede olduğunu bilen biri varsa lütfen nakit ödül için iletişime geçsin.