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        Haberler Dünyadan Hilary Duff dördüncü çocuğunu suda doğumla dünyaya getirdi

        Hilary Duff dördüncü çocuğunu suda doğumla dünyaya getirdi

        Hilary Duff, dördüncü kez anne oldu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, suda doğum fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:46
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        Hilary Duff, dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu. Bir kızı olan 36 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, bebeğine Townes Meadow Bair adını verdi.

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        Matthew Koma ile evli olan Duff, kızını 3 Mayıs'ta suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi. Townes'ın suda dünyaya geliş anından kareleri Instagram hesabından paylaştı.

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        Hilary Duff; "Aylardır seni kollarımda tutmayı hayal ediyorum. Son beş günde seninle tanışmak, yüzüne bakmak ve seni koklamak, saf büyülü anlar. Hepimiz seni sanki başından beri buradaymış gibi seviyoruz güzellik" diye not yazdı.

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        Küçük kızlarının doğum haberini müzisyen Matthew Koma da sosyal medyada paylaştı. Koma, esprili bir de not yazarak şunları söyledi: Mutlu, sağlıklı, tıknaz ve genetik havuzumuzdaki hiç kimseye benzemiyor. Bu nedenle yaklaşık 9 ay önce Hilary'nin nerede olduğunu bilen biri varsa lütfen nakit ödül için iletişime geçsin.

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        Hilary Duff ile Matthew Koma'nın 5 yıllık birlikteliklerinden 5 yaşındaki Banks Violet ve üç yaşındaki Mae James adında iki kızı daha bulunuyor.

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        Hilary Duff'ın ayrıca 2010 ila 2016 arasında evli olduğu eski eşi Mike Comrie'den 12 yaşında Luca Cruz adında bir oğlu var.

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        Hilary Duff ile 36 yaşındaki eşi 2016'da başlayan birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandırdı.

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        Matthew Koma'nın mart ayında, erkekler için bir doğum kontrol yöntemi olan Vazektomi yaptırdığını açıklamıştı. Erkeklerde Vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesiyle uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemi olarak biliniyor.

        #Hilary Duff
        #suda doğum
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