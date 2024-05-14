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        Haberler Dünya Hindistan'da reklam panosunun düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı

        Hindistan'da reklam panosunun düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 14'e çıktı

        Hindistan'ın Mumbai kentinde dün yaşanan toz fırtınası sebebiyle düşen reklam panosunun altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. 70'i aşkın kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:49
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        Hindistan'ın Mumbai kentinde dün etkili olan toz fırtınasında düşen reklam panosunun altında kalarak yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

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        India Today'in haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde dün yaşanan toz fırtınası nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü, çok sayıda araç panonun altında kaldı.

         

         

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        Reklam panosunun altında kalarak can verenlerin sayısının 14'e çıktığını bildiren Mumbai polisi, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

         

         

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        Polis, olayda yaralanan 70'ten fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

         

         

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        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

         

         

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        Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #hindistan
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