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Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan seçimlerde Pawan Kumar isimli seçmen, Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Bulandshahr'de Perşembe günü oy kullanmak için sandığa gitti, ancak pek çok parti sembolü olması nedeniyle kafası karışınca yanlışlıkla iktidardaki Hindu milliyetçisi Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi'ne (BJP) oy verdiğini fark etti.
Independent'in haberine göre, yaşadıklarını anlatan 25 yaşındaki Kumar'ın sol elinin bir parmağı kesilmiş, bandajlı olarak çektiği videosu viral haline geldi. Her adayın yanında semboller olduğunu söyleyen Kumar, "Fil için oy kullanmak istedim ama yanlışlıkla çiçek için oy verdim. Bu hata için parmağımı kestim" dedi. Kendisine 'çiçeğe oy vermesi' yönünde baskı yapılıp yapılmadığı sorularına ise "Hayır" yanıtı verdi.
BJP, logosunda lotus çiçeği kullanıyor. Kumar'ın oy vermek istediği, fil sembolünü kullanan parti ise Bahujan Samaj Partisi (BSP). BSP seçimde, iktidardaki BJP'ye karşı diğer iki bölge partisiyle birlikte ittifak yapmıştı.
HİNDİSTAN'DA SEÇİMLER
Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin ilk aşaması tamamlandı.
Hindistan Seçim Komisyonu, ilk aşamasında 18 eyalet ve "Birlik Toprağı" adı verilen 2 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde yaklaşık 100 milyon vatandaşın oy kullandığını bildirdi.
142 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ilk aşamada seçime katılım oranının yüzde 69,43 olduğu belirtildi.
Seçimin ilk aşamasında 18 eyalet ve 2 Birlik Toprağı’ndan bin 279 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 91 sandalyesi için yarıştı. İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ve ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) 83'er aday çıkarmıştı.
İlk aşaması tamamlanan genel seçimlerde 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.
Seçimin yarın başlayacak ikinci aşamasında 97 sandalye için 13 eyalette oy kullanılacak.
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