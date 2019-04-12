- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hindistan'ın çok aşamalı genel seçimlerinin ilk aşaması 20 eyaletteki 91 seçim bölgesinde başladı. 900 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerin ilk gününde pek çok olay yaşandı. Seçimlerin iki iddialı partisi TDP ile YSRCP arasında pek çok bölgede çatışmalar çıktı. Hindistan'ın yerel ajanslarının geçtiği ilginç vakaları ise resmi devlet ajansı ANI notlar halinde aboneleriyle paylaştı.
EN BÜYÜK SORUN TDP İLE YSCRP ARASINDA ÇIKTI
Andra Pradeş'te iki partinin sandık görevlileri arasında 10'dan fazla çatışma bildirilirken Anantapur'da TDP ile YSRCP'nin sandık görevlileri arasında çıkan çatışmada en az 2 kişinin öldüğü, en 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kadapa bölgesinde YSRCP ve TDP sandık görevlileri arasında çıkan çatışmalarda yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Batı Godavari'deki YSRCP sandık görevlileri, TDP partisi üyelerinin araçlarla oy vermeye gelenleri ezmeye çalıştıklarını iddia etti.
TDP LİDERLERİNİN AİLESİ KAÇIRILDI
TDP liderlerlerinden Nandyal MLA Bhuma Nagi Reddy'nin ailesinin rakip YSRCP Partisi üyeleri tarafından kaçırıldığı iddiası da gündemde geniş yer tuttu. Kabine üyelerinden Akhila Priya'nın kız kardeşi Bhuma Mounika, "Onlar YSRCP'nin adamları. Arabalarında sopa taşıyorlar, bize taş atıyorlar ve arabamı tahrip ettiler" dedi.
Narayanpur eyaletine bağlı Orcha'da ise Naxal asıllı bir kişi öldürüldü. Chhattisgarh polisi olayı doğruladı. Batı Bengal'deki Coochbehar'da BJP Partisi'nin sandık görevlileri saldırıya uğradı. 3'ü ağır olmak üzere 7 yaralının olduğu bildirildi. BJP yetkilileri saldırılar yüzünden TMC partisi üyelerini suçladı.
BİR OY VERME MERKEZİ YAKININDA PATLAMA
Gadchiroli seçim bölgesinde Ettapalli'deki bir oy kullanma merkezinin yakınında bir patlama meydana geldi. Konuyla ilgili olarak ölü veya yaralı bilgisine ulaşılamadı. Bajpur eyaletinde daha önceki seçimlerde oy kullanan binlerce kişi bu seçimde isimlerini oy verecekler listesinde bulamadığı için polisle küçük çaplı çatışmalar yaşadı.
Seçmenlerin parmaklarına sürülen çıkmaz boyanın asetonla temizlenebilmesi ise bazı bölgelerde seçmenlerin tepkilerine neden oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.