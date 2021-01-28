Ayakkabı çalan hırsıza esnaf dayağı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beyazıt'ta önceki gün saat 17.00 sıralarında, Mimar Hayrettin Mahallesi Sinekli Medrese Sokak'ta insanın tüylerini diken diken eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki mağazaya gelen bir kişi, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı.

HIRSIZI, BİR KİŞİ ESNAFIN ELİNDEN KURTARDI

DHA'da yer alan habere göre ayakkabıların çalındığını gören esnaf, hırsızın arkasından koşmaya başladı. Sokağın başında yakalanan hırsız, sokağın içerisine getirildi.

Öfkeli esnaf mağaza önüne getirilen hırsızı burada darp etmeye başladı. Bir süre darp edilen hırsız ardından bir kişi tarafından esnafın elinden kurtarıldı.

HIRSIZ SOKAKTAN UZAKLAŞTIRILDI

Sokakta esnaf olan Abdullah Aslan, "Hırsızı aşağıdan arkadaşımız kovaladı. Daha sonra hırsızı sokağa getirdik. Buradaki esnaf arkadaşlar hırsıza yakın temasta bulundu. Umarım hırsızlar bir daha buraya dadanmaz. Daha önce de 3 kez geldi. Dördüncüde yakalandı. Daha sonra ağladı. Biz de bıraktık" dedi.

HIRSIZIN DARP EDİLMESİ KAMERADA

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnafın hırsızı yakalayarak sokağa getirmesi yer alıyor. Öfkeli esnaf mağaza önüne getirilen hırsızı aralarına alıp burada darp ediyor. Bir süre darp edilen hırsız ardından bir kişi tarafından esnafın elinden kurtarılıyor.