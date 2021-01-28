Ayakkabı çalan hırsıza esnaf dayağı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMEYDAN DAYAĞI! Son dakika... Ayakkabı çalan hırsıza esnaf dayağı!
ABONE OL

Ayakkabı çalan hırsıza esnaf dayağı!

İstanbul Beyazıt'ta, mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız, esnafa yakalanınca darp edildi. Hırsızın yakalanarak darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

MEYDAN DAYAĞI! Son dakika... Ayakkabı çalan hırsıza esnaf dayağı!
Ayakkabı çalan hırsıza esnaf dayağı!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Beyazıt'ta önceki gün saat 17.00 sıralarında, Mimar Hayrettin Mahallesi Sinekli Medrese Sokak'ta insanın tüylerini diken diken eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki mağazaya gelen bir kişi, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı.

HIRSIZI, BİR KİŞİ ESNAFIN ELİNDEN KURTARDI

DHA'da yer alan habere göre ayakkabıların çalındığını gören esnaf, hırsızın arkasından koşmaya başladı. Sokağın başında yakalanan hırsız, sokağın içerisine getirildi.

Öfkeli esnaf mağaza önüne getirilen hırsızı burada darp etmeye başladı. Bir süre darp edilen hırsız ardından bir kişi tarafından esnafın elinden kurtarıldı.

HIRSIZ SOKAKTAN UZAKLAŞTIRILDI

Sokakta esnaf olan Abdullah Aslan, "Hırsızı aşağıdan arkadaşımız kovaladı. Daha sonra hırsızı sokağa getirdik. Buradaki esnaf arkadaşlar hırsıza yakın temasta bulundu. Umarım hırsızlar bir daha buraya dadanmaz. Daha önce de 3 kez geldi. Dördüncüde yakalandı. Daha sonra ağladı. Biz de bıraktık" dedi.

HIRSIZIN DARP EDİLMESİ KAMERADA

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnafın hırsızı yakalayarak sokağa getirmesi yer alıyor. Öfkeli esnaf mağaza önüne getirilen hırsızı aralarına alıp burada darp ediyor. Bir süre darp edilen hırsız ardından bir kişi tarafından esnafın elinden kurtarılıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Tartıştığı kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı!
Başından vurulmuş! Son dakika: Baba evinde şüpheli ölüm - Haberler
GÜNDEMBaba evinde şüpheli ölüm!
Memleketine gelen öğretmen evinde ölü bulundu
GÜNDEMMemleketine gelen öğretmen evinde ölü bulundu
Eski koca katliamı! Son dakika: İndirim talep edildi
GÜNDEMDoğalgaz sırasındaki vahşette ceza indirimi talebi!
Son dakika haberi TSK Personel Kanunu komisyonda kabul edildi
GÜNDEMTSK Personel Kanunu komisyonda kabul edildi
Saçları camdan çıktı! Son dakika: Minik Elif'i ezenler YAKALANDI
GÜNDEMYarışırken Elif'i ezmişti! Saçları camda çıktı!
Son dakika: Kilis'te soba gazı faciası: 2 ölü - Haberler
GÜNDEMKilis'te soba gazı faciası: 2 ölü
Son dakika haberi FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit KKTC'de yakalandı
GÜNDEMFETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit KKTC'de yakalandı
YERLİ AŞI| Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı
SİYANÜR KATLİAMI| Son dakika: Ailesini katletmişti! Karar çıktı
GÜNDEMAilesini katletmişti! Siyanürlü dehşette karar