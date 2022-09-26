Hıttin Savaşı ne zaman, kimler arasında oldu?

Haçlıların yenilgisiyle sonuçlanan ve bu yenilginin Avrupa’da çığ gibi yayılmasıyla büyük bir acının yaşandığı Hıttin Savaşı ne zaman oldu? İşte, Hıttin Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…
Hıttin Savaşı Kimler Arasında Oldu?
Hıttin Savaşı; 1. Haçlı Seferi neticesinde Kudüs’te kurulmuş olan Kudüs Krallığı ile Selahaddin Eyyübi önderliğindeki Eyyubiler arasında gerçekleşmiştir. Kudüs kralının esir düşmesiyle sonuçlanan Hıttin Savaşı tarihi 4 Temmuz 1187’dir. Tüm bu bilgiler ışığında Hıttin Savaşı kim kazandı sorusunun cevabı, Eyyubiler Devleti olacaktır.
Hıttin Savaşı Tarihi
Kudüs Krallığı topraklarında yaşayan şövalye Renaud de Chatillon’un bölgede gerçekleştirmekte olduğu eşkıyalık hareketleri Selahaddin Eyyubi’yi rahatsız ediyordu. Yaşanan bu gelişme üzerine Selahaddin Eyyubi, Kudüs Krallığı üzerine bir sefer düzenleyip, Haçlı unsurlarını bölgeden söküp atmak için harekete geçmiştir.
Kudüs Krallığı içinde yaşanan siyasi çekişmeler de bu sefer için uygun ortamı hazırlamaktaydı. Yeni kral olan Lüzinyalı Guy; Trablus kontu olan 3. Raymond’un gücünü kırmak için, 3. Raymond’ ait olan bir kale üzerine harekete geçmiştir. Lüzinyalı Guy’a karşı askeri olarak yetersiz kalan Raymond çareyi Selahaddin Eyyubi’den yardım istemekte bulmuş ve Selahaddin de bir süvari birliğini bölgeye takviye olarak yollamıştır.
3.Raymond ile aralarında olan anlaşmaya bağlı olarak Selahaddin Eyyübi; Taberiye bölgesinde bulunan kale etrafında bir keşif yürüyüşü yapmış ve herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. Fakat Selahaddin Eyyubi ile Raymond arasındaki var olan anlaşmaya katılmayan ve bu anlaşmayı sabote etmek isteyen Tapınak Şovalyeleri Eyyubi ordusu üzerine taarruza geçmişler fakat ağır bir yenilgi almışlardır.
Yaşanan bu gelişmeler üzerine kral Lüzinyalı Guy, Eyyubiler üzerine bir harekât planlamış ve 3. Raymond’u da bu plana katılmaya zorlamıştır. Bu plan üzerine Akka’da toplanan büyük bir Haçlı ordusu Eyyubiler üzerine harekete geçmiştir.
Kendisine karşı toplanan Haçlı birliklerinin haberini alan Selahaddin Eyyubi de 12 bin kişilik bir ordu toplayarak Hıttin bölgesine konuşlanmış ve burada Haçlı birliklerini beklemeye başlamıştır.
İki orduyu, 4 Temmuz 1187 tarihinde karşı kaşıya getiren Hıttin Savaşı’nda Eyyubi orduları önce piyade sonra da süvari birliğinin gerçekleştirmiş olduğu taarruzla Haçlı ordularını büyük bir bozguna uğratmış ve kral ailesinden birçok kişiyi esir almıştır.
Hıttin Savaşı Nedenleri
1187 yılında gerçekleşen ve Eyyubiler Devleti’nin zaferiyle sonuçlanan Hıttin Savaşı nedenleri şu şekildedir:
- Haçlı Seferi sonrası Kudus’ün Haçlıların eline geçmesi ve burada bir Hristiyan Kudüs Krallığı’nın kurulması.
- Kudüs’e yerleşen Haçlıların, Selahaddin Eyyubi tarafından bu bölgeden çıkarılmak istenmesi.
- Kudüs Krallığı’nda yaşayan bir şövalye olan Renaud de Chatillon’un gerçekleştirdiği eşkıyalık faaliyetleri.
Hıttin Savaşı Sonuçları
- Haçlı orduları toplam 17 bin zayiat vermiştir.
- Kudüs kralı Lüzinyalı Guy ve Renaud de Chatillon, Eyyubiler tarafından esir alınmıştır.
- Akka, Nablus ve Beyrut gibi önemli yerler Eyyubilerin eline geçmiştir.
- Savaşın ardından Kudüs Kuşatması başlamış ve 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs yeniden Müslümanların eline geçmiştir.
Hıttin Savaşı Önemi
Hıttin Savaşı önemi; savaşın ardından gerçekleşen Kudüs Kuşatması sonucunda bu bölgenin Haçlılardan temizlenmesinden ileri gelmektedir. Ayrıca Kudüs’ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi Avrupa’da büyük bir yıkım ve acıya sebep olmuş ve Kudüs’ü geri almak için 3. Haçlı Seferi’nin hazırlıkları hemen başlamıştır. Fakat 1189 yılında başlayan ve üç ayrı koldan gerçekleşen bu sefer başarıya ulaşamamıştır.
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