Almanya işçi göçü nedenleri ve sonuçları

Özellikle Almanya’da ortaya çıkan emek arzı sorununun bir sonucu olarak gerçekleşen Almanya işçi göçü nedenleri nelerdir? Sosyoekonomik ve kültürel açıdan Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü sonuçları nelerdir? İşte, Türkiye’den Almanya’ya ilk işçi göçü hakkındaki tüm detaylar…

Türkiye’den Almanya’ya İlk İşçi Göçü Ne Zaman Başladı?

Dünya Savaşı’nın ardından Almanya, gelişen sanayisine yeni işgücü arayışına girmiş ve bu arayışını yabancı ülkelerden temin etme yoluna gitmiştir. İlk önce 1955 yılında İtalya, 1960 yılında Yunanistan ve İspanya 1961’de ise Türkiye ile işgücü antlaşmaları imzalayarak, bu ülkelerden yabancı işçiler Almanya’ya davet edilmiştir.

30 Ekim 1961 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti’nin başkenti Bonn’da imzalanan Almanya – Türkiye İşgücü Antlaşması ile gerçekleşecek olan işçi göçünün hukuki temeli atılmıştır.

1961’den itibaren İstanbul Tophane’de bulunan Alman İrtibat Bürosu aracılığıyla işçi seçimi işlemleri başlamıştır. Almanya’da çalışmak isteyen işçiler ilk iş olarak bu büroya gelip başvuru yapıyorlar ve daha sonra bu büronun vereceği kâğıdı bekliyorlardı.

Türkiye’den Almanya’ya giden ilk işçi grubu 450 kişilik bir kafile olup Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmiş; şehre varan işçi kafilesini ise Alman yetkililer bando takımıyla karşılamışlardır.

Trenler vasıtasıyla yapılan yolculuk İstanbul’daki Sirkeci Garı’ndan başlayarak Münih’te sonlanıyordu. Burada gidecekleri şehirlere göre gruplara ayrılan işçiler yeni trenlere bindiriliyor ve gittikleri yerde onlara hazırlanan odalarda kalıyorlardı.

1961 yılında başlayan bu işçi göçü, 1973 yılında petrol krizinin etkisiyle yaşanan ekonomik kriz sebebiyle Alman hükümeti tarafından durdurulmuştur. 1973 yılında yabancı işçi alımı sona erdiğinde Almanya’daki Türk işçi nüfusu 600 bine dayanırken; aileleriyle birlikte bu sayı 900 bin civarıdır.