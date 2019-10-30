Hız sabitleyici sistem; aracın yolculuk anında aracın hızını sabitlemek üzere uygulanmış bir sistemdir. Aracın otobanda giderken aynı hızla gidiyor olması, rampalarda ve yokuşlarda hız da değişim olmuyorsa o araçta hız sabitleyici var demektir. Uzun yolculuklarda sürekli olarak aynı şekilde direksiyon sallamak, freni kullanmak, gaz vermek gibi birçok araç kullanımı için gerekli hareketler belli süre sonra yormaya başlar. Bu nedenle hız sabitleme sisteminin olması rahatlık yaşamak için oldukça önem taşımaktadır.

Cruise Control yani hız sabitleme sistemi sayesinde aracın yolda aynı hızla müdahale etmeden gitmesini sağlar ve büyük bir kolaylık taşır. Bu sistem genelde pek çok kişi tarafından tercih edilmese de rahatlığına alışanın vazgeçemeyeceği bir durum olacaktır.

1990 yıllarında öncelikle lüks olan araçlar için kullanılan bu sistem; otomatik ve düz vites her türlü araç için uygulanabilmektedir. Artık birçok araç üzerinde Cruise Control yani hız sabitleme sistemi rahatlıkla uygulanabilir bir hal almıştır.

Hız Sabitleme(Cruise Control) Nasıl Uygulanır?

Direksiyona veya çevresinde bir yere yerleştirilmiş olan herhangi bir düğme ya da kol; hız sabitleme sisteminin devreye girmesi ile bilgisayarda bulunan programa ulaşarak mesaj gönderir. Bu bilgisayar sisteminde sensörler bulunur. Fren, debriyaj, gaz ve direksiyon işlevini yerine getiren algılayıcılara sahip olan sensörler; sürücünün isteği doğrultusunda çalışmaya başlarlar. Sürücünün hızı belli bir kilometre hızda sabitleme isteği varsa ona göre o ayara getirerek sabitlemeyi sağlamaktadır. Bunu yaparken yakıt valfı ile motor kısmına ulaşarak yakıtın da sabitlenmesini sağlar. Sonrasında sabitlemeden çıkılması istenmesi durumunda; debriyaj, gaz ve fren kullanılması devre dışı bırakmaya etken olacaktır. Bu sistemin bazı araçlarda gaz pedalına basarak devre dışı kalması sağlanamaz. Bunun için direksiyon üzerinde ya da çevresinde var olan düğme ya da kol sayesinde hız sabitlemeyi devre dışı bırakmayı gerektirecek düzenek vardır. Ona göre hareket edilerek sistem uygulanmaktadır.

Sistem için gerekli olan açma kapama ve yenileme tuşları direksiyon üzerinde bulunur ve bunları kullanmak gerekli olacaktır. Artı ve eksi tuşları ile de hızın derecesi ayarlanabilir. Hızı artırıp azalma işlemi yaparken ilk hıza dönmek istemeniz halinde Reset tuşuyla bunu sağlayabilirsiniz.

Cruise Control sistemi gibi daha gelişmiş bir şekilde oluşturulan Bosch markasının geliştirdiği Adaptive Cruise Control sistemi ise, aynı çalışma şekline sahiptir ancak tek farkı öndeki araca göre hareket ederek sensörlerin yardımı ile ayar yapabilmesidir. Önde bulunan aracın yavaş giderken arkasına geldiğinizde freni kullanmanıza gerek kalmadan bu sistem devreye girerek hızı sabitler. Öndeki aracın uzaklaşması halinde otomatik olarak önceki hıza geri dönebilmektedir.

Hız sabitleme sistemi birçok açıdan yararlı olan bir uygulamadır; hem aracınızda dinlenme imkanı sağlayacak hem de yakıt tasarrufu sağlayarak sizi memnun edecektir. Özellikle uzun yollarda kullanılması oldukça iyi bir rahatlık vermektedir. Otoban ve anayollarda her şekilde kontrollü olma açısından da önem taşımaktadır.