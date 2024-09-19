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        Haberler Dünya Hizbullah çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından ilk kez İsrail'i hedef aldığını duyurdu | Dış Haberler

        Hizbullah çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından ilk kez İsrail'i hedef aldığını duyurdu

        İsrail, Lübnan'da iki gün üst üste siber saldırı düzenledi. Hizbullah ise çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasından sonra İsrail'e ilk saldırısını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 00:36 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:38
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        Hizbullah patlamaların ardından ilk kez saldırdı
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        Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasının ardından ilk kez İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalamasına misilleme olarak çok sayıda roket ve topçu atışlarıyla İsrail askeri mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi.

        Bu saldırılar, Lübnan'da üst üste iki gün çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasından sorumlu tutulan İsrail'e yönelik ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

        İSRAİL DE VURDU

        İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı.

        Ordunun açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait füze rampaları, binaları ve altyapıyı hedef aldığı aktarıldı.

        Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine 25 roketin atıldığı ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi.

        İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde ise Kiryat Şmona yerleşim biriminde birkaç noktada Lübnan'dan atılan roketler sonucu yangın çıktığı belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
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