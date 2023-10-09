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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah, İsraile ait askeri bir noktayı güdümlü füze ile vurduklarını duyurdu

        Hizbullah, İsrail'e ait askeri bir noktayı güdümlü füze ile vurduklarını duyurdu

        Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in saldırısına karşılık güdümlü füze ile sınırdaki askeri hedefi vurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:19
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        Hizbullah: İsrail'e ait askeri noktayı vurduk
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        Lübnan’ın resmi televizyonu Tele Liban, X sosyal medya hesabı üzerinden Hizbullah’ın açıklamasını yayınladı.

        Açıklamada Hizbullah’ın güdümlü füze ile İsrail’e ait bir askeri noktayı hedef aldığı ifade edildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Lübnan Hizbullah
        #haberler
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