Hizbullah, İsrail'e ait askeri bir noktayı güdümlü füze ile vurduklarını duyurdu
Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in saldırısına karşılık güdümlü füze ile sınırdaki askeri hedefi vurduğunu açıkladı
Giriş: 09.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:19
Lübnan’ın resmi televizyonu Tele Liban, X sosyal medya hesabı üzerinden Hizbullah’ın açıklamasını yayınladı.
Açıklamada Hizbullah’ın güdümlü füze ile İsrail’e ait bir askeri noktayı hedef aldığı ifade edildi.
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