Hocalı'nın yıldönümünde sosyal medya kampanyası

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hocalı Soykırımı'nın 27. yıldönümünde İstanbul'da "Hocalı İçin Paylaş" Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası düzenlenecek.
Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ve İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu'nun organize ettiği "Hocalı İçin Paylaş" Sosyal Medya Kampanyası, 26 Şubat 2019 tarihinde, saat 12.00'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda başlayacak.
Kampanyanın asıl amacı, Twitter ve diğer sosyal medya ağlarında günün anlam ve öneminin dünyaya duyurulmasıdır. Bunun için kampanyaya katılan gönüllüler, #hocalıicinpaylas, #hocaliicin ve #shareforkhojaly hashtagları ile sosyal medyada hem Türkiye, hem de dünya gündeminde ilk sıralara yükselmek için gün boyunca paylaşımlar yapacak.
Paylaşımlar, dört dilde (İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca) olacak ve "Hocalı İçin Paylaş" Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası'nın özel tişörtlerini giyecek olan ve sosyal medya alanında özel eğitim görmüş öğrenciler tarafından yapılacaktır. Böylelikle Hocalı Soykırımı ve Karabağ gerçeklerini dünyaya ulaştırmak için bir fırsat oluşturulacaktır.
Saat 12.00'da başlayarak gece 23.59'a kadar sürecek olan kampanyaya milletvekilleri, bilim adamları, iş adamları, sanatçılar ve diğer ünlü isimler katılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.