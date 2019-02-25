Hocalı'nın yıldönümünde sosyal medya kampanyası

Hocalı Soykırımı'nın 27. yıldönümünde İstanbul'da "Hocalı İçin Paylaş" Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası düzenlenecek.

Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ve İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu'nun organize ettiği "Hocalı İçin Paylaş" Sosyal Medya Kampanyası, 26 Şubat 2019 tarihinde, saat 12.00'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda başlayacak.

Kampanyanın asıl amacı, Twitter ve diğer sosyal medya ağlarında günün anlam ve öneminin dünyaya duyurulmasıdır. Bunun için kampanyaya katılan gönüllüler, #hocalıicinpaylas, #hocaliicin ve #shareforkhojaly hashtagları ile sosyal medyada hem Türkiye, hem de dünya gündeminde ilk sıralara yükselmek için gün boyunca paylaşımlar yapacak.

Paylaşımlar, dört dilde (İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca) olacak ve "Hocalı İçin Paylaş" Uluslararası Sosyal Medya Kampanyası'nın özel tişörtlerini giyecek olan ve sosyal medya alanında özel eğitim görmüş öğrenciler tarafından yapılacaktır. Böylelikle Hocalı Soykırımı ve Karabağ gerçeklerini dünyaya ulaştırmak için bir fırsat oluşturulacaktır.

Saat 12.00'da başlayarak gece 23.59'a kadar sürecek olan kampanyaya milletvekilleri, bilim adamları, iş adamları, sanatçılar ve diğer ünlü isimler katılacak.