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Hollanda'da düşük gelirli kadınlara regl ürünleri ücretsiz dağıtılacak

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğu, yeni yıldan itibaren düşük gelirli kadın ve kız çocuklarının regl ürünlerine ücretsiz ulaşabilmesi konusunda anlaştı.

Hollanda'da düşük gelirli kadınlara regl ürünleri ücretsiz dağıtılacak
BBC TÜRKÇE

Yusuf Özkan - Lahey

hijyenik ürünlerGetty Images

Hollanda'da yeni yılda düşük gelirli kadınlar ve kız çocukları regl ürünlerine ücretsiz ulaşabilecek. Temsilciler Meclisi üyelerinin çoğu karara destek verdi. Hükümetin de destek verdiği önerinin, 2023 başından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

Yapılan araştırmalar, Hollanda'daki her 10 kız çocuğu ve kadından birinin regl ürünlerine ayıracak yeterli gelire sahip olmadığını gösteriyor.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de bu ürünlerin ücretsiz olarak sağlanması çağrısında bulunuyordu.

Ülkedeki bazı belediyeler ile Yoksulluk Fonu Vakfı, bir süre önce belirli bölgelerde, ücretsiz regl ürünleri dağıtımına başladı.

Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) Milletvekili Hülya Kat, Hollanda genelindeki asgari gelire sahip tüm kadın ve kız çocuklarının regl ürünlerine ücretsiz ulaşabilmesi için muhalefet partisi milletvekilleri ile ortak bir öneri hazırladı.

Meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilen öneride, yoksulluk içinde yaşayan kız çocukları ve kadınların bazen regl ürünleri alamadıklarını, bu yüzden de zaman zaman okula, işe veya diğer etkinliklere gidemedikleri belirtiliyor.

Regl ürünlerinin eksikliği sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Tuvalet kağıdı, eski bezler veya gazete gibi uygun olmayan alternatiflerin kullanılması enfeksiyon riskini artırıyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri, en azından asgari gelirliler için regl ürünlerinin "ücretsiz ve kolay erişilebilir" hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Başbakan Yardımcısı ve Yoksulluk Politikası Bakanı Carola Schouten da öneriye destek veriyor.

Maliyeti 2 milyon euro

“Regl yoksulluğunun" özellikle genç kadınlar için oldukça kısıtlayıcı olabileceğine işaret eden Bakan Schouten, regl ürünlerinin dağıtımının, yoksullara gıda yardımı yapan gıda bankaları ve Kızıl Haç aracılığıyla yaygınlaştırılabileceğini düşünüyor.

Meclisin, önümüzdeki yıl başından itibaren uygulanmasını istediği öneri, yaklaşık 2 milyon euroya mal olacak.

RTL Haber’e göre regl ürünlerinin maliyeti yılda ortalama 50 eurodan ömür boyu 6 bin euroya kadar değişiyor.

Regl döneminde kullanılan ağrı kesicilerin ücreti ve bu dönemde birçok kadının çalışamamasından kaynaklana gelir kaybı, maliyetleri daha da artırıyor.

Öneri sahibi D66 Milletvekili Hülya Kat, "Regl olmak bir tercih değil. Çok normal bir şey. Kız çocuklarının bu yüzden okula gidememesi, sınavı kaçırması söz konusu olamaz. Ücretsiz regl ürünleriyle bu tür sorunların ortadan kalkması sağlanacak” dedi.

Daha önce İskoçya ve Yeni Zelanda’da da düşük gelirli kadınlar için ücretsiz regl ürünleri uygulaması başlatılmıştı.

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