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Huawei’nin TWS kulakiçi kablosuz kulaklıklardaki yeni amiral gemisi Huawei FreeBuds Pro 2, Türkiye’de satışa sunuldu. İki sürücüyü koordine ederek çalışan "Ultra-hearing True Sound Dual Driver" ses sistemine sahip Huawei FreeBuds Pro 2, orta ve düşük frekanslar için dörtlü mıknatıslı dinamik sürücü kullanıyor.

18 Hz – 48 KHz frekans aralığını sunan FreeBuds Pro 2, 'Triple Adaptive EQ' teknolojisi ile kişiselleştirilmiş ses için kulak kanalı yapısına, kullanım duruşuna ve ses düzeyine göre sesi otomatik olarak ayarlayabiliyor.

HWA ve Hi-Res Audio Kablosuz Sertifikasyonu olan kulaklıkta 32 bit/96 kHz'de 990 kbps'ye kadar destek sunan LDAC ve L2HC kodek 960 kbps’ye kadar yüksek çözünürlüklü ses taşıma kodeklerini barındırıyor.

FRANSIZ DEVIALET İLE BİRLİKTE TASARLANDI

Huawei’nin Fransız ses teknolojisi şirketi Devialet ile birlikte tasarladığı FreeBuds Pro 2’deki 'Üçlü Mikrofon ANC (Aktif Gürültü Engelleme) Sistemi', önceki modele kıyasla yüzde 15 oranında ANC derinliğini artırıyor. Cihazda bulunan harici ses alanı ortamını tanımlayarak, gürültüyü önleyen 'Akıllı Dinamik ANC 2.0' ise uçak gürültü engelleme eğrisi ile uçak motoru seslerini de ortadan kaldırıyor.

Rüzgar seslerini azaltan yeni bir tasarımla gelen FreeBuds Pro 2’de Android, iOS ve Windows sistemleriyle uyumlu olan ve akıllı telefon, tablet, PC ve akıllı saatleri destekleyen çift bağlantı özelliği bulunuyor.

30 SAATE KADAR DİNLEME

ANC açıkken, kutuyla birlikte 4 saate kadar çalma süresi ve toplam 18 saate kadar sessiz bir deneyim sunan Huawei’nin yeni kulaklığı, ANC kapalıyken 6.5 saat dinleme ve kutuyla birlikte toplam 30 saat dinleme süresine sahip.

Telefon veya tabletle kulaklık kılıfında ters şarjı da destekleyen Huawei FreeBuds Pro 2 gümüş mavi, gümüş orman ve beyaz seramik renk seçenekleriyle 3499 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.