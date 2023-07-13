Çinli teknoloji devinin Türkiye’deki yerel bulut servislerinin tanıtıldığı ‘Huawei Türkiye Bulut Zirvesi’, 12 Temmuz'da, İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Zirveye, kamu yetkilileri, farklı sektörlerin üst düzey yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Huawei yöneticileri etkinlik kapsamında yaptıkları konuşmalarda, endüstriler için bulut servislerinin öneminin ve faydalarının altını çizdi.

"VERİ MERKEZLERİNİN SAYISI ARTMALI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan yaptığı değerlendirmede, “Verinin çok hızlı tüketilmeye başladığı bu dönemde, veri merkezleri ihtiyaçlara çok hızlı bir şekilde yanıt vermek zorunda. Bunun da sürekli verinin arttığı bir dünyada yapılması gerekiyor. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren, irili ufaklı merkez sayısının 10 milyona yaklaştığı ve bu merkezlerin iki milyar metrekareye yakın fiziki bir alanı kapladığı tahmin ediliyor. Veri merkezleri ve bulut bilişimin güvenliği hem kurumlar hem de bireyler açısından büyük önem taşıyor. Bulut bilişim sistemlerinde yeterli önlemler alınmadığında büyük saldırılar yapılabiliyor. Sistemlerin bütününe zarar verilebilmekte, tahsis edilen kaynaklar kullanıcıların bilgisi dışında değiştirilebilmekte ve hassas verilere yetkisiz erişim sağlanabilmektedir. Bulut bilişim hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıcılarının güvenliklerinin sağlanmasına yönelik teknik ve hukuki önlemlerin alınması, risklerin etkilerinin azaltılması açısından önem arz ediyor. Ülkemizde de veri merkezleri büyük bir hızla büyüyor. Yakın gelecekte veri merkezlerinin büyüklüğünün 400.000 metrekareye ulaşması bekleniyor. Bu önemli teknolojik hizmetler, yerel dijitalleşme sürecini hızlandırmak için daha eksiksiz bir dijital altyapı ve yetenek ekosistemi oluşturmaya devam ediyor. Huawei’ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kurulan veri merkezinin sektörün diğer aktörleri için de örnek olmasını ve ülkemizde kısa süre içinde daha çok veri merkezinin kurulmasını temenni ediyorum. Uluslararası şirketlere de buradan çağrı yapmak istiyorum. Biz Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı diyoruz. Lütfen Türkiye’de bulunan veri merkezlerinin sayısını artıralım” açıklamasını yaptı.

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"DİJİTAL TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDİYORUZ"

Huawei Avrupa Başkanı Jim Lu zirvenin açılış konuşmasında “Türkiye öncü ve yenilikçi bir ülke. Türkiye ve Huawei'in 20 yılı aşkın süredir birlikte büyümesinden gurur duyuyoruz. İşletmelerin buluta geçişlerini hızlandırmalarına ve bulut özelinde inovasyon yapmalarına yardımcı olmaya hazırız. Huawei Cloud Türkiye'de hizmet vermeye başladığından bu yana, günden güne daha fazla müşteriyle buluştuk. Tüm bu müşterilerimizle iş ortağı olmaktan ve dijitalleşmelerine yardımcı olmaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BULUT ÇAĞINA ADIM ATTI"

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, “Dijital bir Türkiye için bulut temelini inşa etmek, Huawei Cloud'un Türkiye’ye yönelik önemli taahhütlerinden birini yerine getirmesi açısından önemli bir girişimidir. Türkiye bugün, genel bulut çağına adım attı. Huawei, 21 yıldır bu topraklarda hizmet veriyor ve Türkiye'nin bilişim altyapısına katkıda bulunmak üzere kararlı bir şekilde çalışıyor.

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Huawei'in, İstanbul ve Ankara'daki ofislerinde, %90'ından fazlası yerel çalışanlardan oluşan 1.700'den fazla personeli bulunuyor. Huawei böylece, dolaylı olarak Türkiye'de 8 binden fazla kişiye istihdam yaratıyor. Türkiye, Huawei'in vizyonuyla da son derece uyumlu bir biçimde, 'yeşil ve dijital'i ulusal stratejisinin merkezinde konumlandırıyor” dedi.

"YAPAY ZEKA VE 5G GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Huawei Cloud Avrupa Başkanı Tim Tao ise konuşmasında, “Yeni bulut servisleri, üç ay içinde kullanıma hazır hale gelecek. Günümüzün hızla gelişen teknolojik ortamında, Türkiye’deki kamu ve özel sektör işletmeleri için; bulut bilişim, 5G bağlantısı ve yapay zeka gibi dijital teknolojiler, geleceği yeniden şekillendirecek. Dijital ekonomi, GSYH'nin yaklaşık üçte birini, genel büyümenin ise üçte ikisini oluşturuyor. Günümüzde dijital teknolojiye yapılan 1 dolarlık bir yatırım, dijitalleşme sürecinde 3 dolarlık bir büyüme yaratma potansiyeline sahiptir. Dijital teknolojinin kurumsal gelir üzerindeki etkisi de aynı derecede önemlidir. 8.300 şirketten oluşan küresel bir örneklemde, dijital teknolojiyi benimseme konusunda ön sıralarda yer alanlar, en alttaki %25'lik gruba kıyasla gelir artışında beş kat gibi önemli bir artış elde ediyor” ifadelerini kullandı

"ANKARA'DA BİR AFET MÜDAHALE MERKEZİ DEVREYE ALINACAK"

Huawei Avrupa Bulut İş Grubu Başkan Yardımcısı Frank Ma yaptığı değerlendirmede, işletmelerin buluttan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak; veri, yapay zeka, uygulama modernizasyonu ve yerel bulut hizmetleri gibi Huawei Cloud kapsamında yer alan dijital uygulamaların önemine değindi. Ma ayrıca, Huawei Cloud'un Ankara'da devreye almayı planladığı afet müdahale merkezini de duyurdu.