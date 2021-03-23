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Hugh Grant, Antalya'da golfte

Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı. Grant, konakladığı otelde golf de oynadı

Hugh Grant, Antalya'da golfte - Magazin haberleri
Ünlü aktör, Antalya'da golfte
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DHA

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminde rol alan ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik'te tatil yapmaya karar verdi.

Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla çekimler sırasında da konakladığı Belek Turizm Merkezi'ndeki oteli tercih etti. Hugh Grant ve ailesinin bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi.

Hugh Grant'ın, film çekimleri sırasında hayran kaldığı Türkiye'de tatil yapmak istediği ve bu nedenle ailesini de buraya getirttiği belirtildi. Grant ve eşi, tatilleri sırasında konakladıkları otele ait kulüpte golf de oynadı.

HUGH GRANT HAKKINDA

'Dört Nikah Bir Cenaze' ve 'Aşk Engel Yanımaz' gibi romantik komedilerin yıldızı Hugh Grant, 2018 yılında üç çocuğunun annesi İsveçli televizyon prodüktörü Anna Eberstein'le evlendi.

2011 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü çiftin ilk çocuğu 2012'de dünyaya geldi.

Grant'in önceki ilişkisinden Tabitha ve Felix adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.

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