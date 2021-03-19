Jason Statham'dan Aspendos pozu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Five Eyes' filminin yönetmeni Guy Ritchie, dün paylaştığı videoda, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" demişti. Filmin başrol oyuncusu Jason Statham'dan da Türkiye ile ilgili paylaşımlar geldi.

Çekimlerden arta kalan zamanında Aspendos'u ziyaret eden ve objektif karşısına geçen ünlü aktör, fotoğraflarını yayınladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Statham, Türkiye'nin güzelliklerini 25 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Hayranlarına adeta Aspendos'u tanıtan 53 yaşındaki İngiliz oyuncunun fotoğrafı 1 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

EZGİ MOLA: BİR TEK DİLEĞİM VAR!

Jason Statham'a olan hayranlığı ile bilinen ve paylaşımlarına sık sık yorumlarda bulunan Ezgi Mola da, oyuncunun Aspendos paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.

Mola, Statham'ın gönderisine, İbrahim Tatlıses'in 'Mutlu Ol Yeter' şarkısının "Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Allah, sonra sensin... Bir tek dileğim var..." sözlerini not düştü.

ASPENDOS ANTİK KENTİ HAKKINDA

Aspendos Antik Kenti, milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kuruldu. Antik kentin girişinde bulunan ve milattan sonra 160-180 yıllarında Romalı iki kardeş tarafından yaptırılarak şehre hediye edilen Aspendos Antik Tiyatrosu ise işlevsel açıdan en iyi tasarlanmış ve eksiksiz Roma tiyatrosu örnekleri arasında gösteriliyor. Antik kentte mühendislik harikası olarak gösterilen tarihi su kemeri de yer alıyor.

Anadolu'daki Roma tiyatrolarının sahnesiyle günümüze ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği olan tiyatronun en göz alıcı yeri sahne binasının iki katlı olan iç cephesidir. Tamamen mermerle kaplı olan cephe 40 sütunlu zengin bir bezeme ve bunların arkasında heykellerin bulunduğu nişlerden oluşuyor.

Yaklaşık 15 bin kişilik Aspendos Antik Tiyatrosu'nda günümüzde de çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

GUY RITCHIE: TÜRKİYE İLHAM VERİCİ BİR ÜLKE

'Kapışma', 'Sherlock Holems', 'The Gentelmen' gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie de Türkiye'ye hayran kaldı.

Jason Statham, Hugh Grant, Aburey Plaza, Scott Eastwood, Josh Hartnett gibi yıldızların rol aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için Antalya'da olan Ritchie, dün Twitter ve Instagram hesaplarında paylaştığı videoyla Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Eşi Jacqui Ainsley'yle Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan ve Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu söyleyen usta yönetmen, "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." ifadelerini kullandı.

Eski medeniyetleri ve tarihi yerleri çok sevdiğini belirten Ritchie, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi, "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip" sözleriyle açıkladı.

Yaklaşık 3 bin yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Ritchie, videoda filmin çekimlerini yapıldığı bölge için "Burası benim iki bin yıllık ofisim" ifadesini kullanıyor.

Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen, kalıntılar arasında gezerek tek tek bilgi veriyor: "Sanki hala yaşıyor..."

Videonun sonunda Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten Guy Ritchie, "Mümkün olursa burada daha çok film yapmak istiyoruz. Yapacağız da..." diyor.