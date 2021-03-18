Guy Ritchie: "Türkiye ilham verici bir ülke'

"Türkiye ilham verici bir ülke' 0:00 / 0:00

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'Kapışma', 'Sherlock Holems', 'The Gentelmen' gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie, Türkiye'ye hayran kaldı. Jason Statham, Hugh Grant, Aburey Plaza, Scott Eastwood, Josh Hartnett gibi yıldızların rol aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için iki aydır Antalya'da olan Ritchie, Twitter ve Instagram hesaplarında paylaştığı videoyla Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Eşi Jacqui Ainsley'yle Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan ve Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu söyleyen usta yönetmen videoyu, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Eski medeniyetleri , tarihi yerleri çok sevdiğini belirten Guy Ritchie, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi şöyle açıklıyor: "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip."

Yaklaşık 3 bin yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Ritchie videoda filmin çekimlerini yapıldığı bölge için "Burası benim iki bin yıllık ofisim" ifadesini kullanıyor. Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen, kalıntılar arasında gezerek tek tek bilgi veriyor: "Sanki hala yaşıyor..."

Guy Ritchie çocukları Rafael, Rivka ve Levi'nin Antalya sahilleriden bu fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Videonun sonunda Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten Guy Ritchie, "Mümkün olursa burada daha çok film yapmak istiyoruz. Yapacağız da..." diyor.