Yüzde 56 azaldı

Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve iklimiyle çekim yapmaya pek elverişli bir ülke olan Türkiye'nin yabancı yapımlar için gözde olması adına yıllardır çalışma yapılıyor.

Özellikle son yıllarda '007 James Bond' filmi olan 'Skyfall'un yanı sıra, 'The Water Diviner', 'Inferno', 'Argo', 'Taken 2', 'The Accidental Spy' ve 'Charlie's Angels'in de aralarında yer aldığı filmlerin Türkiye'de çekilen sahneleriyle bu çalışmaların semeresi büyük ölçüde alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin çekim merkezi haline dönüşmesi için yabancı yapımlara maddi destek de veriyor.

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Türk yapımcılarla gerçekleştirilen ortak yapım üreten veya Türk şirketlerinden yapım hizmeti alan yabancı yapımlara maddi destek sağlıyor.

Bakanlığın sağladığı en az destek miktarları şöyle;

Uzun Metrajlı Film: 6 milyon TL

TV Dizisi: 1 milyon TL (Bölüm başına)

Belgesel: 1 milyon TL

2019'da 8 kategoride toplam 275 yapımın çekimleri Türkiye'de gerçekleştirildi.

2020'de bu sayı, pandemi nedeniyle yüzde 56 oranında düştü.

2020'de Türkiye'de çekilen yabancı yapımlar arasında en ünlü olanı Guy Ritchie'nin yönettiği 'Five Eyes' adlı sinema filmi oldu. Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı filmin çekimlerinin 2 aylık bölümü Antalya'da gerçekleştirildi.