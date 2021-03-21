Kamera arkası görüntülerini paylaştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Üç gün önce yayınladığı videoda, "Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller... İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" diyen 'Five Eyes' filminin yönetmeni Guy Ritchie'den yeni bir paylaşım geldi.

Antalya'da, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleriyle ilgili de çalışma yapan Ritchie, çekimlerin tamamlanmasının ardından filmin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda Ritchie ile Statham'ın eğlenceli anlarına da yer verildiği görüldü.

"TÜRKİYE İLHAM VERİCİ BİR ÜLKE"

'Kapışma', 'Sherlock Holems', 'The Gentelmen' gibi filmlerin usta yönetmeni Guy Ritchie, Türkiye'ye hayran kalmıştı.

Jason Statham, Hugh Grant, Aburey Plaza, Scott Eastwood, Josh Hartnett gibi yıldızların rol aldığı yeni filmi 'Five Eyes'ın çekimleri için Antalya'da olan Ritchie, dün Twitter ve Instagram hesaplarında paylaştığı videoyla Türkiye'ye övgüler yağdırmıştı.

Eşi Jacqui Ainsley'yle Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan ve Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu söyleyen usta yönetmen, "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Eski medeniyetleri ve tarihi yerleri çok sevdiğini belirten Ritchie, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi, "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip" sözleriyle açıklamıştı.

Yaklaşık 3 bin yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Ritchie, videoda filmin çekimlerini yapıldığı bölge için "Burası benim iki bin yıllık ofisim" ifadesini kullanıyor.

"BURADA DAHA ÇOK FİLM YAPMAK İSTİYORUZ"

Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen, kalıntılar arasında gezerek tek tek bilgi veriyor: "Sanki hala yaşıyor..."

Videonun sonunda Türkiye'yi çok sevdiklerini belirten Guy Ritchie, "Mümkün olursa burada daha çok film yapmak istiyoruz. Yapacağız da..." diyor.

JASON STATHAM'DAN ASPENDOS POZU

Ritchie'nin ardından Filmin başrol oyuncusu Jason Statham'dan da Türkiye ile ilgili paylaşımlar gelmişti. Çekimlerden arta kalan zamanında Aspendos'u ziyaret eden ve objektif karşısına geçen ünlü aktör, fotoğraflarını yayınlamıştı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Statham, Türkiye'nin güzelliklerini 25 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Hayranlarına adeta Aspendos'u tanıtan 53 yaşındaki İngiliz oyuncunun fotoğrafı 1 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum almıştı.

EZGİ MOLA: BİR TEK DİLEĞİM VAR!

Jason Statham'a olan hayranlığı ile bilinen ve paylaşımlarına sık sık yorumlarda bulunan Ezgi Mola da, oyuncunun Aspendos paylaşımlarına kayıtsız kalmamıştı. Mola, Statham'ın gönderisine, İbrahim Tatlıses'in 'Mutlu Ol Yeter' şarkısının "Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Allah, sonra sensin... Bir tek dileğim var..." sözlerini not düşmüştü.

ASPENDOS ANTİK KENTİ HAKKINDA

Aspendos Antik Kenti, milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kuruldu. Antik kentin girişinde bulunan ve milattan sonra 160-180 yıllarında Romalı iki kardeş tarafından yaptırılarak şehre hediye edilen Aspendos Antik Tiyatrosu ise işlevsel açıdan en iyi tasarlanmış ve eksiksiz Roma tiyatrosu örnekleri arasında gösteriliyor. Antik kentte mühendislik harikası olarak gösterilen tarihi su kemeri de yer alıyor.

Anadolu'daki Roma tiyatrolarının sahnesiyle günümüze ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği olan tiyatronun en göz alıcı yeri sahne binasının iki katlı olan iç cephesidir. Tamamen mermerle kaplı olan cephe 40 sütunlu zengin bir bezeme ve bunların arkasında heykellerin bulunduğu nişlerden oluşuyor.