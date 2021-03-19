OSB'yi gezdi 0:00 / 0:00

DHA

Başrolünü Jason Statham'ın oynadığı 'Five Eyes' filminin çekimleri için 2 aydır Antalya'da bulunan dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri kapsamında, özel üretimini yaptığı ürünlerin imalatları için Antalya OSB'yi ziyaret etti. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezen Ritchie, firmaların ürünleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünlerle ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler yapan ünlü yönetmen, fabrikalarda fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi.

DEVRİM ERBİL TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Özel bir helikopterle Antalya OSB'ye gelen Guy Ritchie'yi, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar karşıladı. Günün ilk ziyaretini Bölge Müdürlüğü'ne yapan Ritchie'ye, burada Başkan Ali Bahar tarafından Antalya OSB ve firmaları hakkında sunum yapıldı. Başkan Bahar, yaklaşık bir saat süren toplantı sonunda Türkiye'nin yaşayan en büyük sanatçılarından biri olan Devrim Erbil'in tablosunu Guy Ritchie'ye hediye etti.

3 FİRMA GEZDİ

İlk firma ziyaretini AGT Ağaç San. Tic. A.Ş.'ye yapan Guy Ritchie'ye, şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Semih Söylemez eşlik etti. Yaklaşık 302 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi elektrikli araçlar ile gezen Ritchie, zaman zaman araçtan inerek üretim süreçlerini yakından inceledi. Kristal Endüstriyel Mut. Çam. Mak. Paz. San. ve Tic. A.Ş.'yi de ziyaret eden dünyaca ünlü yönetmen, firma yetkilileri Ramazan Kaynakçı ve Abdi Kilit ile birlikte üretim hattını gezdi ve özel üretim lezzetlerinin tadına baktı. Günün son ziyaretini Ahmet Kasapoğlu Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti'ye yapan Ritchie, firma sahibi Ahmet Kasapoğlu ile İngiltere'deki ofisleri ve ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar ile ilgili görüştü. Ünlü yönetmen, yaklaşık 4,5 saat süren temaslarının ardından Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından tahsis edilen özel helikopterle bölgeden ayrıldı.

ANTALYA OSB'DEN ETKİLENDİ

Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve buradaki üretim imkanlarından etkilendiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ziyaret ve incelemeler ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Türkiye çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden biri. Dağları, denizi ve doğal güzellikleri ile evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor ve bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı. Bugün bizler de o dünyaca ünlü yönetmene, Guy Ritchie'ye ev sahipliği yaptık. Kendisinin yönetmenliğin dışında üretimle ilgili de işleri var, bir iş insanı aynı zamanda. Ülkemizin ve Antalya'mızın üretim kalitesini kendisine bugün bizzat gösterme şansı yakaladık. Ahşap ve makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızda incelemelerde bulunup, bölgede gerçekleştirilebilecek imalatlar hakkında bilgi aldı. Mutluyuz, çünkü ülkemizin ve kentimizin imkanlarını dünyaya tanıtıp taşıma fırsatı elde ettik. Zaman sınırlaması nedeniyle sadece 3 firmamızı gezdirebildik. Fakat diğer birçok firmamız ile ilgili de kendisine bilgi verdik. Burada istediği her şeyi tek seferde yaptırabileceği firmalar olduğunu gördü. Antalya Organize Sanayi Bölgemizden, bu büyüklükten ve buradaki üretim imkanlarından çok etkilendiğini bizlere bizzat iletti."