Cadde'nin haberine göre, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Hülya Avşar, alışveriş turu öncesi gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Bir iş görüşmesi için restorana yemeğe geldiğini söyleyen Avşar kızı, "Size bir sürprizim var" dedi.

60'ın üzerinde sinema filminde rol alan ve son olarak 72. koğuş ile sinema severlerin karşısına çıkan Hülya Avşar, "Bu sene film çekme senesi, bugün onun toplantısı için buraya geldim ve büyük bir aksilik çıkmazsa güzel bir film ile sevenlerimin karşısında olacağım" ifadelerini kullandı.

Filmde kendisine eşlik edecek oyuncuların kim olduğunun sorulması üzerine gülümseyen ünlü sanatçı, "Bugünlük bu kadar, geri kalanı sürpriz olsun" şeklinde konuştu.

Gurbetçi hayranlarının büyük ilgisi ile karşılaşan ve onlarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çekinen Hülya Avşar, daha sonra alışveriş turuna başladı.

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