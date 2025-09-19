Hülya Uçansu’ya Onur Ödülü

Türk Sinematek Derneği’nde başladığı kariyerini İstanbul Film Festivali’ni çeyrek asır boyunca başarıyla yöneterek sürdüren Hülya Uçansu, Bodrum Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü alacak. Festivalin Uluslararası Jüri’sinde de yer alacak olan Hülya Uçansu’ya ödülü, 4 Ekim akşamı Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek olan açılış töreninde takdim edilecek.

BIFF, bu ödülü, ülkemizde film festivali organizasyonuna hem öncülük eden hem örnek oluşturan direktörlük vasıflarıyla uluslararası alanda saygı ve sevgi kazanan, anılarını ve deneyimlerini üç kitapta toplayan ve duayen sıfatını hak eden Hülya Uçansu’ya bir vefa ve teşekkür mahiyetinde sunuyor.

Sinemaya adanmış bir hayat

Bandırma’da sinema işletmeciliği yapan bir aileden gelen Hülya Uçansu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenci olduğu 1975 yılında, film izlemek için gittiği Türk Sinematek Derneği’nde, unutulmaz yazar ve senarist Onat Kutlar’ın daveti üzerine yarı zamanlı çalışmaya başladı. Bir yıl Antalya ve bir yıl da Balkan Film Festivali için Vecdi Sayar ve Onat Kutlar’la çalıştı; birlikte 1979’da Kültür Bakanlığı bünyesinde, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatılan İstanbul Film Yapım ve Gösterim Merkezi’ni kurdular.