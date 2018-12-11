Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Isparta'ın Çünür Mahallesi’ndeki İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) istikametinden il merkezine doğru seyreden Muhammed Furkan G. yönetimindeki 07 ADL 29 plakalı otomobil, yağışlı havada zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle yeni otogar inşaatı karşısındaki bölgede kontrolden çıktı. Cadde üzerinde önce bankete çarpan otomobil, bir elektrik direğini yerinden sökerek devirip, çarptığı bir ağacı da kırarak uçtuğu servis yolunda güçlükle durabildi. Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

Sağlık ekiplerinin tedbiren yaptığı kontrollerde, sürücünün herhangi bir yaralanmasının olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise sürücünün kaza anında emniyet kemerinin takılı olmasıyla burnunun bile kanamadığı ve adeta ölümden döndüğü ortaya çıktı.

KÜTÜPHANEDEN ÇIKIP EVİNE GİDİYORDU

Diğer yandan, kaza yapan sürücünün öğrenci olduğu ve olaydan kısa süre önce SDÜ’deki Prof.Dr.Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi’nde ders çalıştıktan sonra il merkezi istikametindeki evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Emniyet güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kazada zarar gören bölgeyle ilgili yetkililer de gerekli incelemeleri sağlayarak tutanak tanzim etti.

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