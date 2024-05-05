İBB Başkanı İmamoğlu, Haliçte'ki kürek yarışında konuştu

Sporculara başarılar dileyip hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Haliç'in her yönüyle çok özel bir alan olduğunu söyledi.

Haliç'in, kültürü, sanatı, tarihi ile aynı zamanda çok özel estetik yapıları ve inanılmaz doğasıyla müthiş fırsatlar sunan bir yer olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

Burada çok özel adımlarımız var. Haliç Tersanesindeki müzeyi mutlaka görün. Orada bir deniz müzesi de çalışıyoruz. Aynı zamanda işleyen bir tersaneyi de görebiliyorsunuz. Karşıda muhteşem bir yer var ki yanında yine önemli bir sanayi yapısını yeniden yapılandıracağız ve İstanbulumuza hediye edeceğiz.