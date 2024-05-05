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        Haberler Gündem İBB Başkanı İmamoğlu, Haliçte'ki kürek yarışında konuştu

        İBB Başkanı İmamoğlu, Haliçte'ki kürek yarışında konuştu

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporun dilinin müzik gibi evrensel olduğunu, insanları buluşturduğunu ve barıştırdığını söyledi. İmamoğlu, Beyoğlu'ndaki Haliç Su Sporları Merkezinde düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışlarını izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:49 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:49
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        İmamoğlu, Haliçte'ki kürek yarışında konuştu
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        Sporculara başarılar dileyip hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Haliç'in her yönüyle çok özel bir alan olduğunu söyledi.

        Haliç'in, kültürü, sanatı, tarihi ile aynı zamanda çok özel estetik yapıları ve inanılmaz doğasıyla müthiş fırsatlar sunan bir yer olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

        Burada çok özel adımlarımız var. Haliç Tersanesindeki müzeyi mutlaka görün. Orada bir deniz müzesi de çalışıyoruz. Aynı zamanda işleyen bir tersaneyi de görebiliyorsunuz. Karşıda muhteşem bir yer var ki yanında yine önemli bir sanayi yapısını yeniden yapılandıracağız ve İstanbulumuza hediye edeceğiz.

        Türkiyedeki sporun sadece futboldan ibaret olmadığının dünyaya ispat edilmesi gerektiğini anlatan İmamoğlu, "Spor nedir? Centilmenliktir, güzelliktir... Spor barıştırır, spor buluşturur. Sporun dili, müzik gibi evrenseldir. Böyleyse asil bir kavram yani dünyanın belki de en önemli icatlarından, insanlığın en önemli icatlarından birisidir spor yapmak. O icat ki hiçbir zaman ilgi azalmaz ona. O bakımdan biz de İstanbulda sporu, sporcuyu, spor yapma imkanlarını destekleyeceğiz.

        Konuşmasının ardından ödül törenine katılan İmamoğlu, Open 27+ Kadınlar kategorisinin birincisi Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübüne kupasını takdim etti.

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