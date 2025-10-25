Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru nereye nasıl yapılır, burs miltarı ne kadar, kimler alabilir?

        İBB burs başvuruları sürüyor! 2025-2026 İBB burs miktarı ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik maddi destek programı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" için başvuru süresi uzatıldı. Daha önce 17 Ekim'de sona ereceği duyurulan başvurular, yoğun talep üzerine Kasım ayına kadar devam edecek. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır, kimler bu destekten faydalanabilir? İşte başvuru koşulları, gerekli belgeler ve süreçle ilgili merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 11:23 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:23
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Genç Üniversiteli Burs Programı” başvuruları devam ediyor.Program kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında eğitim desteği sağlanacak. Başvurusunu henüz tamamlamayan öğrenciler, işlemlerini 'İstanbul Senin' mobil uygulaması üzerinden ya da 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi aracılığıyla kolayca yapabiliyor. İşte, detaylar

        2

        2025 İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

        Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Normal şartlarda 17 Ekim 2025 Cuma günü bitmesi gereken başvuru tarihi uzatıldı.

        Buna göre; İBB burs başvuru tarihleri 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

        3

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

        4

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        5

        KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

        - Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        - Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

        - Ücretli değişim programında bulunanlar

        - Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

        6

        İSTENİLEN EVRAKLAR

        - Sabıka kaydı almadığına dair belge,

        - Öğrenci belgesi,

        - Transkript belgesi,

        - Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

        - Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

        - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

        - Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

        - Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

        - Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

