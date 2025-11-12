Habertürk
        İBB Meclisi'nde İstanbul'un ulaşım sorununa ilişkin soru önergesi verildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, kentteki ulaşım sorununa ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:03
        İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, İBB yönetiminin seçim öncesinde verdiği en önemli vaatlerden birisinin, ulaşımı iyileştirmek olduğunu söyledi.

        İstanbul'un 39 ilçesinde yollar, köprüler, viyadükler ve tünellerle ilgili birçok söz verildiğini dile getiren Ocakçı, "Bu ulaşım hizmetleri 6 yıldır sağlanmış olsaydı trafik yoğunluğu artmayacak, içinden çıkılamaz bir perişanlığa sürüklenmeyecekti. Maalesef mevcut yönetim verdiği tüm sözlerin altında kaldığı gibi, ulaşım hizmeti sözlerinin de neredeyse hiçbirini taşıyamadı. İşte, İstanbul da bu trafik yükünü kaldıramaz hale gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

        Başakşehir'deki ulaşım sorunlarından bahseden Ocakçı, "Ispartakule ve Bahçeşehir'i birbirine bağlayacak ve büyük trafik problemini ortadan kaldıracak projede 400 metre Ispartakule Viyadüğü ve 200 metre bağlantı yolu, iş oluru almasına ve ihale sürecinin tamamlanmasına rağmen, imalatına başlanmamasının gerekçeleri nelerdir? Türkiye'nin ikinci en kalabalık nüfusuna sahip Kayaşehir ve Şamlar mahallelerimizi birbirine bağlayacak olan bağlantı yolu projesinin, taahhüt süresinden epey bir vakit tehir etmesine rağmen, bitirilmemesinin nedeni nedir?" diye sordu.

        İstanbul'un en kalabalık nüfusuna sahip Kayaşehir ile Güvercintepe mahallelerinin ulaşım problemini ortadan kaldıracak 18 ve 19A köprüleri ile 21A viyadüğü ve 5 kilometrelik bağlantı yolunun neden yarıda bırakıldığını soran Ocakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı projesinde ise kiriş, döşeme ve üstyapı işleri tamamlanmasına rağmen proje yüzde 70 oranına getirildi ancak bu bulvar da kaderine terk edildi. Başakşehir Mahallemizde bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın tamamlanmamasının sebepleri nelerdir? TEM Altınşehir bağlantı yolları tek yön uygulaması ile otoyolun sağında ve solunda yapılması gereken deplase işlemleri ve beraberinde revize köprü yapılması sözü verilmişken, bu ulaşım düzenlemesinin yapılmama gerekçeleri nelerdir? Bu bütçe hangi projelere aktarılmıştır?"

        Mecliste yapılan oylamada, soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

