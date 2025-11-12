İBB Meclisi'nde İstanbul'un ulaşım sorununa ilişkin soru önergesi verildi

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, İBB yönetiminin seçim öncesinde verdiği en önemli vaatlerden birisinin, ulaşımı iyileştirmek olduğunu söyledi.

İstanbul'un 39 ilçesinde yollar, köprüler, viyadükler ve tünellerle ilgili birçok söz verildiğini dile getiren Ocakçı, "Bu ulaşım hizmetleri 6 yıldır sağlanmış olsaydı trafik yoğunluğu artmayacak, içinden çıkılamaz bir perişanlığa sürüklenmeyecekti. Maalesef mevcut yönetim verdiği tüm sözlerin altında kaldığı gibi, ulaşım hizmeti sözlerinin de neredeyse hiçbirini taşıyamadı. İşte, İstanbul da bu trafik yükünü kaldıramaz hale gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'deki ulaşım sorunlarından bahseden Ocakçı, "Ispartakule ve Bahçeşehir'i birbirine bağlayacak ve büyük trafik problemini ortadan kaldıracak projede 400 metre Ispartakule Viyadüğü ve 200 metre bağlantı yolu, iş oluru almasına ve ihale sürecinin tamamlanmasına rağmen, imalatına başlanmamasının gerekçeleri nelerdir? Türkiye'nin ikinci en kalabalık nüfusuna sahip Kayaşehir ve Şamlar mahallelerimizi birbirine bağlayacak olan bağlantı yolu projesinin, taahhüt süresinden epey bir vakit tehir etmesine rağmen, bitirilmemesinin nedeni nedir?" diye sordu.