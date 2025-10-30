Habertürk
        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı | Son dakika haberleri

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan inşaat firması sahibi Adem Soytekin'in yeniden tutuklandığı öğrenildi

        Giriş: 30.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:30
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

        DHA'nın haberine göre ‘rüşvet vermek’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından tutuklanan inşaat firması sahibi Adem Soytekin, 20 Haziran’da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi.

        Soytekin, ‘Konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Ancak Soytekin’in bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu, kendisini ‘örgütten’ soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu bazı dairelerin devredileceği söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı, yine suç gelirlerini ve malvarlığı kaynağını gizleme çabası içerisinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Soytekin, 21 Ekim 2025 tarihinde tekrar tutuklandı.

