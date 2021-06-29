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İbrahim Büyükak baba oldu

2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, babalık heyecanı yaşadı

İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak'ın çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Büyükak, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz." dedi.

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