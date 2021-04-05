BEBEKLERİNİN ADINI AÇIKLADILAR

Sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını yayınlayan ikili, bu kez oğullarının adını duyurdu. Büyükak, bebeğinin ultrason görüntüsü ile çekilen bu karesini, "Babam ve oğlum... Aslan..." notuyla yayınladı.

"OĞLUMUN ADINI TİŞÖRTÜMDE TAŞIYORUM"

Beşen de, "Oğlumun adını tişörtümde taşıyorum" ifadelerini kullanarak, çocuklarının isminin "Aslan" olacağını açıkladı.