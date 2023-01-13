İbrahim Büyükak: Yeni filmi heyecanla bekliyoruz

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Büyükak, Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışverişe çıkan Büyükak, bir süre mağazaları dolaşıp, yeni sezon ürünleri inceledi.

"YENİ FİLMİ HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Yeni filminin yayın tarihi için gün sayan İbrahim Büyükak, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Büyükak, "Yeni filmimizi heyecanla bekliyoruz. Teslim ettik fakat yayın tarihi ile ilgili tam netleşen bir durum olmadığı için 'Şu tarihte yayınlanacak' diyemiyoruz ama çok yakın zamanda dijital platformda gösterime girecek" açıklamasında bulundu.