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İbrahim Büyükak'ın eşi ve oğlunun plaj keyfi

Oyuncu İbrahim Büyükak ile mutlu bir evlilik sürdüren psikolog Nurdan Büyükak, eşi ve oğlu Aslan Oktay ile Çeşme'de tatil yapıyor. Anne-oğul, önceki gün bir plajda objektiflere yansıdı

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  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018'de çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Aslan Oktay'ı geçtiğimiz yıl haziran ayında kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren ikili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çeşme'de tatil yapıyor.
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü oyuncunun eşi, önceki gün oğlu ile birlikte bir plajda görüntülendi. 
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    Oğlunu suda oynatan Nurdan Büyükak, Aslan Oktay'ın ayaklarını denize soktu. 
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    Siyah bir mayo giydiği görülen Büyükak, oğluyla vakit geçirirken yardımcısı da anne-oğulun o anlarını telefona kaydetti.
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    "EVLİLİKTE 4, SEVGİLİLİKTE 22. YILIMIZ"

    Öte yandan geçtiğimiz ay 4. evlilik yıl dönümlerini kutlayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak, Instagram'dan duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. 

    İbrahim Büyükak, Nurdan Beşen'e sarılırken çekilen fotoğrafını "4. yılımız kutlu olsun birtanem." notuyla yayınlamıştı.

    Aynı kareyi Instagram'dan paylaşan Beşen de gönderisinde, "Evlilikte 4, sevgililikte 22. yılımız kutlu olsun canım sevgilim. Sana çok aşığım." ifadelerine yer vermişti.
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    "TEPEME ÇIKIYOR"

    Aslan Oktay ile baba-oğul pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Büyükak, "Maşallah çok hareketli. Evde bir oraya, bir buraya gidip geliyor. Tepeme çıkıyor resmen. Çok enerjik bir çocuk." ifadelerini kullanmıştı.
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    "ANNEYİ YORUYOR"

    İlk kez baba olma sevincini yaşayan Büyükak, daha önce duygularını "Uykusuz geceler başladı. Özellikle anneyi yoruyor ama keyifli..." sözleriyle dile getirmişti.
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    "BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

    Ardından ünlü oyuncu, Aslan Oktay ile hastane odasında verdiği pozda da, "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" ifadelerini kullanmıştı.
  • İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen ve oğlu Aslan Oktay'ın plaj keyfi - Magazin haberleri

    "SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

    Ünlü oyuncu, eşinin doğum haberini ise,"Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz." sözleriyle duyurmuştu.

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