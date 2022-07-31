Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018'de çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Aslan Oktay'ı geçtiğimiz yıl haziran ayında kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren ikili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çeşme'de tatil yapıyor.