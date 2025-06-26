İbrahim Kaya resmen Alanyaspor'da!

Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu İbrahim Kaya'yı kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İbrahim Kaya ve teknik heyet katıldı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu İbrahim Kaya'yı kadromuza kattık. Çok iyi bir sezon geçirdi. Kulübüne çok da katkı sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor'a sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz. İnşallah burada performansının Süper Lig'de üzerine daha da fazla koyarak devam edeceğine inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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