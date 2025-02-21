İbrahim Kutluay, soğuk havaya meydan okudu
İbrahim Kutluay, Boğaziçi'nde deniz girme geleneğini, karlı havada da sürdürdü
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde denize giriyor.
Görünen o ki İbrahim Kutluay, soğuk hava, karlı hava tanımıyor. Kutluay, Boğaziçi'nde denize girme geleneğini, hava sıcaklığının 1 derece olduğu saatlerde de sürdürdü.
Bir arkadaşıyla Bebek sahilinden denize giren İbrahim Kutluay; "Asıl bu havada denize girilir" diyerek soğuk havaya meydan okudu.