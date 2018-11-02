Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ölsün, Ağla Gözlerim, Hatıran Yeter gibi bir döneme damga vurmuş şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan ses sanatçısı Yılmaz Tatlıses’in vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Tatlıses’le ilgili bir yazı kaleme alan Akay, “İbrahim Tatlıses’e soyadını veren ünlü şarkıların söz yazarı ve bestecisi Yılmaz Tatlıses’i kaybettik. Nuri Sesigüzel’den İbrahim Tatlıses’e, Müslüm Gürses’ten Ferdi Tayfur’a ve Zeki Müren’e kadar çok sayıda ünlü isim tarafından şarkıları okunan ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci Yılmaz Tatlıses, Ekim ayında Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 73 yaşındaki değerli sanatçımız, KOAH hastalığına yakalanmış ve akciğerleri iflas etmişti.” ifadelerini kullanarak Tatlıses’in hastanede çekilmiş fotoğrafını da yayınladı.

YILMAZ TATLISES KİMDİR?

Zeki Müren, Gönül Akkor, Adnan Şenses, Müslüm Gürses, Seyfettin Sucu gibi efsane sanatçılar tarafından şarkıları okunan Yılmaz Tatlıses’in, yeni nesil sanatçılar tarafından da şarkıları okundu ve tıklanma rekorları kırdı. Mavi Mavi, Seni Sevmeyen Ölsün, Ağla Gözlerim, Hatıran Yeter gibi bir döneme damga vurmuş şarkılarda söz yazarı veya besteci olarak imzası yer alan Tatlıses’in, geçtiğimiz aylarda ‘Hatıran Yeter’ isimli bestesine ‘Zakkum’ tarafından klip çekilmiş ve 40 milyonun üzerinde izlenmişti. 2016 yılında ise Yılmaz Tatlıses’in ‘Bu Şehrin Geceleri’ isimli bestesine, Serkan Kaya tarafından klip çekilmişti.

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