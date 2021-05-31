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İbrahim Yıldız: İtalya'yı yakmaya değil yenmeye gidiyoruz

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 öncesinde Gine ile karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş, turnuva öncesinde geniş kadrodan bazı oyuncuları çıkarmak zorunda... Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Güneş'i zorlayan tercihleri masaya yatırırken EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağımız İtalyanları da değerlendirdi. Fransa'da şampiyon olan Lille'li futbolcuları ve İtalya'da top koşturan millilerimizi hatırlatan Yıldız, "İtalya'yı yakmaya değil ama yenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı

İbrahim Yıldız: İtalya'yı yakmaya değil yenmeye gidiyoruz

Avrupa Şampiyonası’na 11 gün kaldı. Haziranın 11’in de Roma’da açılış maçında rakibimiz ev sahibi İtalya olacak. Milliler, bugün yapılacak hazırlık maçı sonrası Almanya’ya gidecek. İtalya karşılaşması öncesi son hazırlık maçını Moldova ile oynayacağız.

Teknik direktör Şenol Güneş kafasında oluşturduğu kadroya kimleri ekleyeceğini aşağı yukarı belirlemiş durumda. Elinde ideal bir kadro olduğu gerçek. Yine de oyuncuların performansına göre birkaç değişiklik yapması mümkün.
Şenol Güneş’i en çok zorlayan, orta sahanın önünde oynayacak oyuncu ile sağ kanatta kime forma vereceği sorusu olacaktır. Bu sorular henüz yanıt bulmuş değil.

Rakibin fizik gücü ve hızlı oyun anlayışı ciddi bir baskı oluşturuyor ister istemez. Antrenmanlarda oyuncularına sık sık bu konuyu anlatan Güneş, topa hakim olma ve hata yapmadan oynama konusunu işliyor. Bu tür karşılaşmalarda en önemli sorun kaybedilen toplar. Ve pas hataları. Bunu gidermek için yakın oynayıp, rakibe baskı kurmayı planlıyor. Herkes biliyor ki, İtalya orta sahadan kenarlara hızlı top taşıyan bir ekip. Sert oynamaları ve mücadeleden yıkılmayışları en önemli özellikleri.

İtalyanların “Türklerden korkmalıyız” yorumlarının altında yatan en büyük gerçek ise, şampiyon oyunculara karşı oynamak olacak. Fransa Şampiyonu olan Lille takımının 3 önemli oyuncusu Milli Takım kadrosunda. Üstelik, attığı gollerle tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Burak şimdiden İtalyanları korkutuyor.

Burak, Zeki ve Yusuf’un performansı yanı sıra Hakan ve Merih’in Milli Takım forması giyecek olması bir başka çekinceleri. İtalya’da futbol yaşamlarını sürdüren ikili, hem Şenol Güneş’e bu ülke futbolunun gerçeğini anlatacak hem de sahada mücadele edecekleri rakiplerinin eksik yönlerini iyi değerlendirecekler. Bizim adımıza büyük avantaj olan bu ayrıntı İtalyan teknik kadrosunu ister istemez ürkütüyor.

İşlerinin kolay olmadığını biliyorlar. Üstelik açılış maçları her zaman sürprizlere açık olmuştur. Formda bir kadroya sahip olduğumuz gerçeği Millilerimiz için büyük bir özgüven olacaktır.

KADRONUN 9’U KESİNLEŞTİ

Açılış maçı öncesi tahminimizi yazalım. Şenol Güneş, kaleyi Uğurcan’a teslim edecek. Savunma ise alternatiflere karşın; Zeki-Merih-Çağlar-Umut Meraş şeklinde sahaya çıkacak. Savunmanın önünde iki isim vazgeçilmez gibi gözüküyor. Ozan-Okay ikilisi savunmanın önünde bir set oluşturacak. Üçüncü isim ise henüz soru işareti. İrfan Can ismi ağır basıyor. Forvette en büyük kozumuz tartışmasız Burak. Solda ise Hakan Çalhanoğlu banko isim. Sorun sağ kanatta kimin oynayacağı. Cengiz bir adım önde olsa da, iyi bir sezon geçirmeyişi Güneş hocayı düşündürüyor. Yusuf’u ise ikinci yarı itici güç olarak sahada göreceğiz.

Oyunun gidişine göre Kenan ve son haftaların yıldızı Halil Dervişoğlu kadroyu zorlayacak isimler. Şenol Güneş, Dünya üçüncülüğü kazanan takımın teknik direktörüydü. Bu tür üst düzey maçların tecrübesine sahip. Futbolcularına sürekli, top kaybetmeyin rakibinizi boş bırakmayın talimatı veriyor. Son yılların en iyi takımına sahip olduğumuz bir gerçek. Bu takım İtalya’dan iyi bir sonuç alabilir. Son şampiyon Fransa’yı yenmiş bir kadro en büyük güvencemiz.

İtalyanlar “Türkleri nasıl durdururuz” planları yapa dursun, biz Roma’yı yakmaya değil ama yenmeye gidiyoruz…

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