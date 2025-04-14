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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İçim Süt CEO’su Ali Sözen: "Elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız" - İş-Yaşam Haberleri

        İçim Süt CEO’su Ali Sözen: "Elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız"

        Fransız Grup Lactalis'e bağlı İçim Süt, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının ilk fazını, Tire fabrikasındaki güneş enerji santralinin açılışıyla başlattı. İçim Süt CEO'su Ali Sözen, "Fabrikalarımızdaki yatırımlarımızı tamamladığımızda, şebekeden aldığımız elektriğin yaklaşık yüzde 40'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde sadece fabrikalarımızda değil, fabrikalarımızın dışındaki sahalarda da güneş panelleri ve rüzgâr türbini kurarak enerji dönüşümümüzü daha da ileriye taşıyacağız" dedi

        Giriş: 14.04.2025 - 08:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 08:39
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        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
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        Türkiye’deki toplam 6 fabrikasını yenilenebilir enerji yatırımları kapsamına alan Président ve Masterini markalarını da bünyesinde bulunduran Fransız Grup Lactalis’e bağlı İçim Süt, karbon ayak izini 2050’de sıfırlayacak yenilenebilir enerji atılımının ilk adımını İzmir Tire’de attı.

        Tire fabrikasında yeni yatırımlarını anlatan İçim Süt CEO’su Ali Sözen, “Tire fabrikamızda devreye aldığımız güneş enerji santraliyle geniş kapsamlı yenilenebilir enerji yatırımları hamlesini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Fabrikalarımızdaki yatırımlarımızı tamamladığımızda, şebekeden aldığımız elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde sadece fabrikalarımızda değil, fabrikalarımızın dışındaki sahalarda da güneş panelleri ve rüzgar türbini kurarak enerji dönüşümümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Bu yatırımlarımızın tüm fazları tamamlandığında yılda 80 bin MWh yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Böylece şebekeden aldığımız elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamış olacağız” dedi.

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        Tire’deki fabrikaya kurulan güneş panelleriyle ilgili de bilgi veren Sözen, "Buradaki 2,3 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santralinde yaklaşık 4 bin adet yeni nesil, yüksek verimli çatı tipi panel bulunuyor. Yılda 2 bin 835 MWh elektrik enerjisi üretecek olan santral ile aynı zamanda yılda 1500 ton karbon emisyonu azaltılmış olacak" açıklamasında bulundu.

        "CİRO BAZINDA YÜZDE 9,5 İLE PAZAR LİDERİYİZ”

        Avrupa’da özellikle Almanya ve İspanya’ya ihracatın daha çok olduğunu belirten Sözen, şunları söyledi:

        "Her yıl 20 milyon Euro yatırım yapıyoruz. Yılda 20 milyon doların üzerinde ise ihracatımız var. Yakında Almanya’da İçim markalı yoğurt üretmeye başlayacağız. Böylelikle İçim markamızı Avrupa'da daha yaygın hale getireceğiz.

        İspanya’da markamız President’le aktifiz. Balkan ülkelerine ciddi ihracatımız var. Türkiye’de de ihracatımız devam ediyor. Burada dağıtım ağımızı büyüttük. Geçtiğimiz yıllarda ciddi depo yatırımları yaptık. 90 binden fazla noktaya şu anda ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Süt ve süt ürünü olarak en çok haneye giren markayız. Türkiye'nin içerisinde toplam pazar payımız ciro bazında yaklaşık yüzde 9,5. Bu da pazarda bizi lider yapıyor"

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