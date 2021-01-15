İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirlerine göre 20 yaş altı çocuklar ve gençler hafta içi saat 13.00-16.00 arası, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise hafta içi saat 10.00-13.00 arası dışında sokağa çıkamıyor. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazı kararı nedir?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

1 Ocak Cuma günü camilerde cuma namazı kılmak isteyen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camide namaz kılabilecek.