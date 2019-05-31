İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bazı internet sitelerinde; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun “Silivri Cezaevi"nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceğini söylediği yönünde haberler yer almaktadır.

Söz konusu haberlere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Sayın Bakanımızın, Silivri’de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda muhtarlar tarafından, Sayın Bakanımıza, cezaevinin isminin değiştirilmesini isteyen bir talepte bulunulmuştur.

Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e iletmiştir.

İnternet sitelerine yansıyan söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Sayın Bakanımızın, mahalle muhtarlarından gelen bir talebi iletmesinin dışında Silivri Cezaevi’nin isiminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesi olmamıştır.