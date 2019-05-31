Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İçişleri Bakanlığı'ndan Silivri Cezaevi'nin isminin 'Kınalı' olarak değiştirilecek iddialarına açıklama geldi

Bazı internet sitelerinde "Silivri Cezaevi'nin adının 'Kınalı Cezaevi' olarak değiştirileceği yönündeki haberlere İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bazı internet sitelerinde; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun “Silivri Cezaevi"nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceğini söylediği yönünde haberler yer almaktadır.

Söz konusu haberlere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Sayın Bakanımızın, Silivri’de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda muhtarlar tarafından, Sayın Bakanımıza, cezaevinin isminin değiştirilmesini isteyen bir talepte bulunulmuştur.

Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e iletmiştir.

İnternet sitelerine yansıyan söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Sayın Bakanımızın, mahalle muhtarlarından gelen bir talebi iletmesinin dışında Silivri Cezaevi’nin isiminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesi olmamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS sınavı saat kaçta? 2019 LGS sınavı kaç dakika sürüyor? LGS giriş belgesi sorgulama ekranı
GÜNDEMLGS sınavı saat kaçta 2019
Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler okunması gereken dualar nelerdir? 2019 Kadir Gecesi diyanet
GÜNDEMKadir Gecesinde yapılacak ibadetler ve okunacak ...
Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir Gecesi alametleri nelerdir? Kadir Gecesinde neler yapılmalı?
GÜNDEMKadir Gecesinin önemi ve alametleri nelerdir?
Tesbih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? 31 Mayıs Diyanet Tesbih namazı saati kaçta?
GÜNDEMTesbih namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
GÜNDEMDenizli'de uyuşturucu operasyonu
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekattır?
GÜNDEMKadir Gecesi namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 21 tutuklama
GÜNDEMFETÖ'nün TSK yapılanmasında 21 tutuklama
İstanbulkart market alışverişlerinde de geçerli olacak
GÜNDEMArtık marketlerde de geçecek
Kadir Gecesi duası nedir nasıl okunur? 2019 Diyanet Kadir Gecesi okunması gereken dualar nelerdir?
GÜNDEMKadir Gecesi duası nedir nasıl okunur?
Alanya'daki kayıp Ayşe'den iyi haber geldi
GÜNDEMHer yerde aranıyordu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X