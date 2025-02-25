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        Haberler Ekonomi Enerji IEA Başkanı Birol: Avrupa, Rus LNG'sini Katar ile ikame edebilir - Enerji Haberleri

        IEA Başkanı Birol: Avrupa, Rus LNG'sini Katar ile ikame edebilir

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa ülkelerinin Rus sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) Katar başta olmak üzere diğer kaynaklarla değiştirmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:09
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        "Avrupa, Rus LNG'sini Katar ile ikame edebilir"
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        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Londra'daki Uluslararası Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin kendi ekonomilerinin yara almaması için Rusya'dan önemli miktarda LNG ithalatını sürdürdüğünü ifade etti.

        Avrupa'nın Rusya'dan LNG ithalatını farklı kaynaklarla değiştirebileceğini dile getiren Birol, "2027 itibarıyla Rus LNG'sini Katar başta olmak üzere diğer kaynaklarla değiştirmenin tam zamanı olabilir." dedi.

        Küresel LNG piyasasında 2026'dan itibaren büyük bir kapasite artışı beklenirken, Katar ve ABD'nin bu kapasite artışında başı çekeceği tahmin ediliyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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