IEA Başkanı Birol: Avrupa, Rus LNG'sini Katar ile ikame edebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Londra'daki Uluslararası Enerji Haftası kapsamında yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin kendi ekonomilerinin yara almaması için Rusya'dan önemli miktarda LNG ithalatını sürdürdüğünü ifade etti.

Avrupa'nın Rusya'dan LNG ithalatını farklı kaynaklarla değiştirebileceğini dile getiren Birol, "2027 itibarıyla Rus LNG'sini Katar başta olmak üzere diğer kaynaklarla değiştirmenin tam zamanı olabilir." dedi.

Küresel LNG piyasasında 2026'dan itibaren büyük bir kapasite artışı beklenirken, Katar ve ABD'nin bu kapasite artışında başı çekeceği tahmin ediliyor.

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