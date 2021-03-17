İETT otobüsünde gergin anlar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İETT otobüsünde gergin anlar! - VİDEO
ABONE OL

İETT otobüsünde maske tartışması çıktı

İstanbul'da, Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu ile otobüse maskesiz bindiği öne sürülen, İETT görevlisi arasında tartışma çıktı. Gergin anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Son dakika: İETT otobüsünde gergin anlar! - VİDEO
İETT otobüsünde gergin anlar!
0:00 / 0:00
DHA

Olay geçtiğimiz gün, Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İETT'de şef olduğu iddia edilen bir kişi ile bir yolcu arasında maske takma tartışması çıktı.

DHA'nın haberine göre, İETT görevlisinin maske takmadan otobüse bindiğini söyleyen yolcu bu sırada telefonuyla kayda girdi. İki taraf birbirlerinden şikayetçi olacaklarını söylerken, otobüs şoförü gerginliği sonlandırmaya çalıştı.

İETT görevlisi, tartışma sırasında kendisine tepki gösteren başka bir yolcuyu vatan haini olmakla suçladı. Yolcularla uzun süre tartışan amir, otobüs şoförüne "Polisi gördüğün anda dur" şeklinde talimatlar verdi. Yaşanan tartışma anları kameralara yansırken bir süre sonra tarafların, sakinleştikleri görüldü.

HES KODU OLMAYAN YAŞLI KADINI OTOBÜSTEN İNDİRDİLER

Bir diğer tartışma Arnavutköy'de oldu. Otobüse binen yaşlı bir kadın HES kodu olmayınca, otobüsten indirilmek istendi. Otobüs şoförünün yanı sıra yolcular da yaşlı kadına tepki göstererek, otobüsten indirmek istedi. Yaşlı kadın otobüsten inene kadar otobüs hareket etmedi.

DURAKTA DURMADIN TARTIŞMASI

Bir başka tartışma da Başakşehir, Sultangazi arasında sefer yapan otobüste oldu. 2 gün önce 78C Fenertepe Yunus Emre Mahallesi hattında çalışan otobüsün şoförü ile kadın yolcu arasında, 'durakta durmadın' diye tartışma çıktı. Tartışmaya diğer yolcular da dahil oldu. Otobüs şoförünün "Durakta durmak zorunda değiliz" dediği öne sürülürken, tartışma bir süre sonra sonlandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyit Onbaşı kimdir? Çanakkale Şehidi Koca Seyit Ali Onbaşı hayatı
GÜNDEMSeyit Onbaşı kimdir?
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR! SON DAKİKA: Zeytin ağacı tartışmasında ağabeyini öldürdü - Haberler
GÜNDEMZeytin ağacı tartışmasında ağabeyini öldürdü
Milletvekilliği neden ve nasıl düşer? Anayasa'da milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili hükümler
GÜNDEMMilletvekilli neden ve nasıl düşer?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kim? Ömer Faruk Gergerlioğlu hangi partiden ve neden ceza  aldı?
GÜNDEMÖmer Faruk Gergerlioğlu neden ceza aldı?
SON DAKİKA: "Annem mahalleyi havaya uçuracaktı!" - Haberler
GÜNDEM"Annem mahalleyi havaya uçuracaktı!"
Son dakika: Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! - Haberler
GÜNDEMPalu ailesi davasında flaş tahliye kararı!
Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
GÜNDEMTartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
AKM inşaatı ne zaman bitecek? SON DAKİKA: İçeriden son görüntüler geldi
GÜNDEMİşte AKM'deki son durum
AÖF sınav tarihleri nedir? 2021 Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları ne zaman?
GÜNDEM2021 AÖF sınav tarihleri
Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı - Haberler
GÜNDEMKırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı