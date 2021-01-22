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Döner skandalına açıklama geldi!

Sosyal medyada yayılan ve büyük tepkilere neden olan skandal görüntülere ilişkin kınama açıklaması yapıldı. Uluslararası Döner Federasyonu’ndan (UDOFED) yapılan açıklamada videodaki kişilerin davranışlarını dönere yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini ve gerekli adımların atılacağını belirtildi

İĞRENÇLİK! Son dakika: Döner skandalıyla ilgili önemli açıklama
Döner skandalına açıklama geldi!
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İHA

Kırklareli’nde döner paketleyen iki kişinin çektikleri görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Skandal görüntülere ilişkin Uluslararası Döner Federasyonu’ndan (UDOFED) yapılan açıklamada gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

"BU BİR SALDIRIDIR KINIYORUZ"

İHA'da yer alan habere göre UDOFED Başkanı Mehmet Mercan’ın imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kırklareli’nde döner paketlerken çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen şahısların davranışlarını Uluslararası Döner Federasyonu olarak “Geleneksel Dönerimize” bir saldırı olarak kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz.

"İŞLETME TESPİT EDİLDİ CEZAİ İŞLEM UYGULANDI"

Söz konusu skandal görüntüler ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’mızca toplumda infiale sebep olan işletme tespit edilmiş gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

"DÖNER, 140 ÜLKEDE ÜLKEMİZİN GURURUDUR"

Bu tarz olayların önüne geçilmesi için başlattığımız çalışmaların süratle neticelenmesi hem toplum sağlığı hem de sektörün menfaatine olduğunun bilincindeyiz. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye’mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir.

"GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

Uluslararası Döner Federasyonu olarak gıda güvenliği en üst seviyede tutma çalışmalarımızın olduğu bir ortamda döner sektörü ile ilgili bu tür olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"DÖNER TÜRKİYE'DİR, DÖNER TÜRKİYE'NİNDİR"

Anadolu’nun geleneksel lezzeti, kadim bir tarihe sahip Türk Dönerine tüm vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız sahip çıkmasını ve bu tür olaylara saldırılara meydan verilmemesini temenni ediyoruz. Döner Türkiye’dir, döner Türkiye’nindir.”

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