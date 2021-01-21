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HaberlerGündem3. SayfaMİDELER BULANDI! Son dakika: Hazır dönerleri böyle paketlediler
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Böyle paketlediler! Tepki çeken görüntü!

Hazır döner paketleyen iki çalışanın, maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, sosyal medyada büyük tepki çekti. İzleyenler, çalışana da işletmeye de ceza kesilmesi gerektiğini ifade etti

MİDELER BULANDI! Son dakika: Hazır dönerleri böyle paketlediler
Böyle paketlediler! Tepki çeken görüntü!
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DHA

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır döner işletmesinde çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

"ÇALIŞANA DA İŞLETMEYE DE CEZA VERİLMELİ"

DHA'da yer alan habere göre görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor.

Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

İZLEYENLERİN TEPKİSİNİ TOPLADI

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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