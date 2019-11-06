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İhtiyaç kredisi hesaplama! İhtiyaç kredisi faiz oranları 2019 tüm bankalar

İhtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası ve diğer bankalar faiz indirimine gitti. Peki 6 Kasım 2019 bankaların güncel faiz oranı nedir? İhtiyaç kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi faiz oranları

2019 en son kredi faiz oranları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı ev, araç alma hayali kuran ya da borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek ihtiyacı doğan pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini açıklamasının ardından pek çok özel ve devlet bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu?

KREDİ HESAPLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi hesaplarken vatandaş en çok faiz oranına takılır. Fakat kredi faiz oranları dışında kredi dosya masrafı (kredi tahsis ücreti, vs) gibi etkenlere de dikkat etmek gerekir. Geri ödeme sürecinde oluşan bazı maliyetler, vergiler ve kesintiler de hesaba katıldığında kredi hesaplama konusunun o kadar da kolay ve hafife alınabilecek bir süreç olmadığı görülür. Siz de kredi hesaplarken buna dikkat edin.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019 BANKA BANKA

Kredi AdıFaiz OranıMinimum VadeMaksimum Vade
Fibabanka İhtiyaç Kredisi1,05%3 Ay60 Ay
TEB Hoş Geldin Faizli Kredi1,08%3 Ay60 Ay
CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi - Tahsis Ücretsiz1,08%3 Ay60 Ay
ING Bank İhtiyaç Kredisi1,09%1 Ay60 Ay
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi1,09%3 Ay60 Ay
Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisi1,19%3 Ay60 Ay
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası1,19%1 Ay60 Ay
DenizBank İhtiyaç Kredisi1,19%3 Ay60 Ay
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi1,25%1 Ay60 Ay
Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi1,25%3 Ay60 Ay
Vakıfbank Bireysel İhtiyaç Kredisi1,25%3 Ay60 Ay
Akbank Direkt Kredi1,27%1 Ay60 Ay
Alternatif Bank Sonbahar Kredisi1,28%3 Ay60 Ay
Burgan Bank Dijital İhtiyaç Kredisi1,29%1 Ay60 Ay
Enparacom Masrafsız İhtiyaç Kredisi1,29%1 Ay60 Ay
ICBC Turkey Hesaplı Kredi1,29%3 Ay60 Ay
Halkbank İhtiyaç Kredisi1,29%1 Ay60 Ay
HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanyası1,49%3 Ay60 Ay

İstihdam odaklı kredi paketi devreye alındı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne yönelik ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiği vurgulanarak, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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