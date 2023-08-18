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        Bakanlar Kacır ve Şimşek Togg kampüsünde

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gemlik'te Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı" ifadelerini kullanırken, Bakan Şimşek ise, "Yüksek teknoloji barındıran son derece verimli ve muazzam şekilde faaliyet gösteren büyük bir teknoloji üssü" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 10:30
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        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
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        Bakanlar Kacır ve Şimşek, Togg’un üretim aşamalarını birer birer inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Togg çalışanlarıyla sohbet eden bakanlara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcılıoğlu da eşlik etti. İki bakan daha sonra Togg’un direksiyonuna geçerek aracı test etti.

        YIL SONU HEDEFİNE ADIM ADIM

        Bakan Kacır ziyaret sonrası açıklamalarda bulunarak Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısının Temmuz ayının toplamını geçtiğini belirterek, yıl sonuna kadar toplam 28 bin Togg T10X üretileceğini söyledi. Togg'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da başarılı bir marka olması için Türk Devleti olarak desteklemeye devam edeceklerini belirten Kacır, şunları söyledi; "29 Ekim 2022'de Togg'un üretimini başlatarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılına milli akıllı otomobilimizin üretimi ile adım atmış olduk. Gün geçtikte üretim düzeyi yükseliyor. Burada Türk Sanayinin üreten gücünün geldiği seviyeye hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye artık çok yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve Ar-Ge barındıran endüstri ürünlerini milli imkanlarıyla üretebilen bir ülke olma noktasına geldi. Togg'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da başarılı bir marka olması için Türk Devleti olarak yerli ve milli markamızı desteklemeye devam edeceğiz. Togg için 177 bin ön talep gerçekleşmişti, bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek ama önümüzdeki yıl bu sayı iki buçuk katına çıkacak" dedi.

        BAKAN ŞİMŞEK: BÜYÜK BİR TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de teknoloji kampüsü ziyaretinde ilgililerden bilgi aldı. Üretim bandından çıkan Togg otomobillerini inceleyen Şimşek, Otomobilin yerlilik oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Gerçekten çok etkileyici. Büyük bir teknoloji üssü. Yüzde 90 otomasyonla üretim yapılması gerçekten büyük başarı. Yüksek teknoloji barındıran son derece verimli ve muazzam şekilde faaliyet gösteren büyük bir teknoloji üssü, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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