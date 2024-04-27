İki kişiyi yaraladı, polis müdahale etti

Küçükçekmece'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırganı, polis ekipleri ateş açarak etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kişinin elinde bıçakla çevredeki vatandaşları yaraladığı ve saldırgan tavırlarda bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, elindeki bıçakla çevredeki H.E.M. ve E.Ö'yü yaralayan şüpheli S.G'nin saldırgan tavırlarını sürdürdüğünü gördü. Şüphelinin, bıçağı bırakması yönündeki uyarıları dikkate almaması üzerine ekipler, havaya ateş açtı.